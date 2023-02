Γαλλία: Η Le Monde κατηγορεί την αλυσίδα Auchan ότι συμβάλλει στη ρωσική πολεμική προσπάθεια - "Έκπληκτη" δηλώνει η διοίκηση

Η γαλλική αλυσίδα σούπερ μάρκετ Auchan, που συνέχισε τη δραστηριότητά της στη Ρωσία μετά το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία, αντίθετα με πολλούς άλλους ομίλους, "φαίνεται πως συνεισφέρει στη ρωσική πολεμική προσπάθεια", γράφει σήμερα η εφημερίδα Le Monde, με τη διοίκηση του ομίλου να εκφράζει την "έκπληξή" της για τους ισχυρισμούς αυτούς.

"Εκπλαγήκαμε", δήλωσε στο AFP η διοίκηση του ομίλου, ο οποίος ανήκει στην Association familiale Mulliez (AFM) που έχει την έδρα της στη βόρεια Γαλλία. "Είμαστε σε διαδικασία επιβεβαίωσης των στοιχείων, όμως μέχρι στιγμής τα στοιχεία που έχουμε στην κατοχή μας δεν επιβεβαιώνουν" την έρευνα της Monde, συνεχίζει.

Σύμφωνα με έγγραφα που εξασφάλισαν η πρώτη σε κυκλοφορία γαλλική εφημερίδα, ο ερευνητικός ιστότοπος The Insider και η ΜΚΟ Bellingchat, η Auchan παρέδωσε δωρεάν εμπορεύματα στον στρατό του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η έρευνα κάνει λόγο κυρίως για ένα φορτίο αξίας 2 εκατομμυρίων ρουβλίων (περίπου 25.000 ευρώ) που προσφέρθηκε δωρεάν από την Auchan. Σύμφωνα με τη Monde, μια ελέγκτρια διαχείρισης, η Ναταλία Ζ., είχε καταρτίσει έναν κατάλογο υλικού στις 15 Μαρτίου 2022 σε μέιλ που εστάλη "σε είκοσι υπαλλήλους σε πολλά καταστήματα στην Αγία Πετρούπολη, στη δυτική Ρωσία, με σκοπό 'να συγκεντρωθούν δωρεές ανθρωπιστικής βοήθειας'".

Ο κατάλογος περιελάμβανε "χιλιάδες τσιγάρα, μάλλινες κάλτσες μεγέθους 43 ή 44, καμινέτα αυτόματης ανάφλεξης, χοιρινό ραγού σε κονσέρβα, σφυριά και καρφιά, όλα προερχόμενα από το στοκ της εταιρίας", συνεχίζει η εφημερίδα.

Η διεύθυνση του ομίλου αναφέρει πως "τα μοναδικά είδη που δόθηκαν ήταν τον Μάρτιο του 2022", μερικές εβδομάδες μετά το ξέσπασμα της σύγκρουσης, και πως σε αυτή την περίπτωση "οι συνομιλητές που έδωσαν την παραγγελία ήταν οι συνήθεις συνομιλητές, που μας έδιναν παραγγελίες και προηγουμένως".

"Δεν χρηματοδοτούμε ούτε συμμετέχουμε εθελοντικά ή ενεργητικά σε καμία συγκέντρωση (ειδών) που προορίζονται για τις ρωσικές δυνάμεις", συνεχίζει η διοίκηση του ομίλου.

Η πέμπτη αλυσίδα τροφίμων στη Γαλλία όσον αφορά τα μερίδια αγοράς (πίσω από τις E.Leclerc, Carrefour, Intermarché και Système U) είναι εγκατεστημένη εδώ και πολύ καιρό στην Ουκρανία όπως και στη Ρωσία όπου πραγματοποιούσε πριν από τον πόλεμο το ένα δέκατο των συνολικών πωλήσεών της. Μια άλλη εταιρία της Mulliez, η Leroy Merlin, έχει επίσης ισχυρή παρουσία σε σημείο να κυριαρχεί στην αγορά των ιδιοκατασκευών (Do it Yourself) στη Ρωσία.

Κατά τη δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου του 2022 τον Αύγουστο, η Auchan είχε αναφέρει πως κατέγραψε "σημαντική επιβράδυνση" της οικονομικής δραστηριότητάς της στη Ρωσία, διαβεβαιώνοντας πως η δραστηριότητα αυτή πραγματοποιείται "με τη μέγιστη αυτονομία και με αυστηρή τήρηση του ευρωπαϊκού εμπάργκο".

