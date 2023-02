Τουρκία: Πάνω από 36.100 οι νεκροί - Οι αρχές γκρέμισαν κτήριο με τα οικοδομικά αρχεία του Χατάι

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 11:01

Ο αριθμός των νεκρών από τους ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη Δευτέρα της περασμένης εβδομάδας αυξήθηκε στους 36.187 στην Τουρκία, ανακοίνωσε την Πέμπτη η Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών και Έκτακτης Ανάγκης της χώρας (AFAD).

Η AFAD πρόσθεσε ότι περισσότεροι από 4.300 μετασεισμοί έπληξαν τη ζώνη της καταστροφής από τον αρχικό τεράστιο σεισμό.

Μια μητέρα και δύο παιδιά διασώθηκαν στην Αντιόχεια μετά από 228 ολόκληρες κάτω από τα ερείπια. Όπως αναφέρει το Anadolu, η Έλα και τα παιδιά της Μεϊσάμ και Αλί βρίσκονταν σε πολυκατοικία που κατέρρευσε μετά το χτύπημα του Εγκέλαδου στη γειτονική χώρα, με τη Συρία να έχει και αυτή πολλά θύματα.

A woman and her two children were rescued alive miraculously 228 hours after the twin earthquakes hit southern Türkiye on Feb. 06



🕙Rescued 10 days after

👩‍👧‍👦They are from Hatay province

🚑Taken to the nearest hospital https://t.co/LgM4Bdt65J pic.twitter.com/f8SM7ZcjRu