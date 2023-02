Στην Αθήνα την Τρίτη ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μπλίνκεν

Την Ελλάδα θα επισκεφθεί ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν την ερχόμενη Τρίτη 21 Φεβρουαρίου.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ, ο ΥΠΕΞ Μπλίνκεν θα συναντηθεί στη Αθήνα με τον ομόλογο του Νίκο Δένδια, τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα.

Οι συζητήσεις θα περιλαμβάνουν την αμυντική συνεργασία, την ενεργειακή ασφάλεια και την κοινή δέσμευση για την υπεράσπιση της δημοκρατίας, ενώ θα ξεκινήσει ο 4ο γύρος του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας - ΗΠΑ.

.@StateDept confirms @SecBlinken travel to Greece/Turkey "In Athens he will meet w @PrimeministerGR @NikosDendias @atsipras to discuss defense cooperation, energy security, shared commitment to defend democracy/he will launch 4 round of US Gr Strategic Dialogue on February 21”