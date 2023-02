Φορτηγάκι παρέσυρε δικυκλιστές και πεζούς στο Μπρούκλιν - Τραυματίστηκαν οκτώ άνθρωποι

Οδηγός φορτηγού της εταιρείας ενοικιάσεων U-Haul παρέσυρε δικυκλιστές και πεζούς στην προσπάθειά του να ξεφύγει από την αστυνομία στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, προτού τελικά οι άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας ακινητοποιήσουν το όχημα και τον συλλάβουν.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε ότι τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια.

Μεταξύ των τραυματιών περιλαμβάνονται τρεις επιβαίνοντες σε μοτοποδήλατα και ένας πεζός, περίπου 30 ετών, όπως μετέδωσε το NBC News επικαλούμενο αστυνομικές πηγές. Δύο από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, αναφέρει.

WATCH: Surveillance footage shows the moment the U-Haul truck seen striking Multiple people while one pedestrian manages to jump out of the way. In Bay ridge Brooklyn.#Developing #Brooklyn #nypd #redhook #uhaul #BreakingNews #breaking #bayridge #nyc #ericadams #newyorkcity pic.twitter.com/D54gu1pOr4