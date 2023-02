Ο δήμος του Κιέβου απομάκρυνε το άγαλμα του σοβιετικού απελευθερωτή της πόλης από τους ναζί

Το μνημείο του επικεφαλής των σοβιετικών ένοπλων δυνάμεων κατά την απελευθέρωση του Κιέβου από τις δυνάμεις των ναζιστών στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο απομακρύνθηκε από την τοποθεσία όπου βρισκόταν στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας.

Το άγαλμα του στρατηγού Νικολάι Βατούτιν απομακρύνθηκε από τον χώρο στον οποίο βρισκόταν από το 1948, το πάρκο Μαρίνσκι, έκανε γνωστό η δημοτική αρχή χθες Πέμπτη. Μεταφέρθηκε στο μουσείο αεροπορίας.

With much of the population related to, or married to Russians, Zelensky needed the police force to help de-Russify the country by removing the monument of Nikolai Vatutin, the Soviet commander who liberated the ukraine capital from the Nazis in WWII. pic.twitter.com/aDNwAx8RFY