Σερβία: Παραιτήθηκε βουλευτής που «πιάστηκε» να βλέπει πορνό στο Κοινοβούλιο

Σέρβος βουλευτής παραιτήθηκε σήμερα μετά τη δημοσίευση ενός βίντεο που τον δείχνει να κοιτάζει πορνό κατά τη διάρκεια μιας ταραχώδους κοινοβουλευτικής συνεδρίασης την περασμένη εβδομάδα, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Βίντεο που έγινε viral μετά τη δημοσίευσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τον Ζβονιμίρ Στέβιτς, 65 ετών, να παρακολουθεί πορνό από το τηλέφωνό του κατά τη διάρκεια έντονων συζητήσεων για την εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ του Βελιγραδίου και του Κοσόβου, της πρώην νότιας επαρχίας της Σερβίας.

Serbian MP Zvonimir Stevic, an anti-Kosovo chauvinist, caught watching porn during the Serbian parliament session on Kosovo.



He was the chair of Serbian Parliament's "Comittee for Kosovo" and fraudulently listed Prishtina, Kosovo as his place of residence. pic.twitter.com/bXTiFhFsbK