Το μηχανισμό διαχείρισης κρίσεων συγκάλεσε η ΕΕ για τον σεισμό σε Τουρκία -Συρία

Η σουηδική προεδρία συγκάλεσε σήμερα το απόγευμα συνεδρίαση του μηχανισμού διαχείρισης κρίσεων (IPCR) για να συντονίσει τα μέτρα στήριξης της ΕΕ μετά τον σεισμό που έπληξε την Τουρκία και τη Συρία σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως ανέφερε με ανάρτησή της στο twitter.

The Swedish Presidency has convened an IPCR meeting this evening to coordinate EU support measures in response to the earthquake in Türkiye and Syria in close collaboration with the European Commission.