Σεισμός σε Τουρκία-Συρία: Τουλάχιστον 2.700 νεκροί, φόβοι για τελικό απολογισμό άνω των 10.000

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 20.32

Γιγάντια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης χιλιάδων ανθρώπων βρίσκεται σε εξέλιξη σε μεγάλο μέρος της νότιας - νοτιοανατολικής Τουρκίας και της βόρειας Συρίας, μετά τον σεισμό των 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με επίκεντρο κοντά στο τουρκικό Γκάζιαντεπ, τα ξημερώματα (04.17 τοπική ώρα), ο οποίος έχει μέχρι στιγμής κοστίσει τη ζωή αθροιστικά και στις δύο χώρες σε περισσότερους από 2.700 ανθρώπους (13.572 οι τραυματίες), με το Αμερικανικό Κέντρο Γεωλογικής Έρευνας να εκτιμά ότι ο τελικός απολογισμός σε απώλεια ζωών μπορεί να είναι υψηλότερος και των 10.000.

Οι περισσότεροι άνθρωποι, λόγω της ώρας που εκδηλώθηκε ο σεισμός, κοιμούνταν στα σπίτια τους, γεγονός που αυξάνει κατακόρυφα τον φόρο αίματος της φυσικής καταστροφής.

Δεύτερος σεισμός έπληξε εξάλλου την ίδια ευρύτερη περιοχή στη 13.30 τοπική ώρα, μεγέθους 7,5 Ρίχτερ.

Επιβεβαιωμένα στο έδαφος της Τουρκίας έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 1.651 άνθρωποι, ενώ τουλάχιστον 11.119 έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με ενημέρωση στην οποία προχώρησε το βράδυ ο υπουργός Υγείας της χώρας Φαχρετίν Κότζα.

Σε όλες τις πληγείσεις τουρκικές επαρχίες έχουν καταρρεύσει συνολικά 3.471 κτίρια.

Οι συριακές αρχές, από την πλευρά τους, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, αναφέρουν πλέον απώλειες 1.050 ανθρώπων (570 στις κυβερνητικές περιοχές και 480 στις περιοχές που ελέγχει η αντιπολίτευση) και 2.453 τραυματίες.

Η δουλειά των σωστικών συνεργείων (τα άτομα που επιχειρούν ξεπερνούν τις 9.000) είναι, όπως φαίνεται, "σταγόνα στον ωκεανό”, καθώς τα κτίρια τα οποία έχουν καταρρεύσει και στις δύο χώρες είναι εκατοντάδες.

Ηγέτες χωρών από όλο τον κόσμο (μέχρι στιγμής 45, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα) έχουν ήδη δεσμευτεί για αποστολή βοήθειας, μετά από διεθνή έκκληση την οποία πραγματοποίησε η τουρκική κυβέρνηση.

Πιο ειδικά, όσον αφορά την ελληνική βοήθεια, αναχώρησε από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας με C-130 η αποστολή βοήθειας της Ελλάδας για την Τουρκία, έπειτα από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στη Νοτιοανατολική Τουρκία και Συρία.

Η αποστολή αποτελείται από ομάδα 21 πυροσβεστών από την 1η ΕΜΑΚ με δύο διασωστικούς σκύλους και ειδικό διασωστικό όχημα. Eπίσης, την ομάδα συνοδεύει ένας αξιωματικός-μηχανικός του Πυροσβεστικού Σώματος με εξειδίκευση στην υποστύλωση σε ερείπια κτηρίων που έχουν καταρρεύσει, 5 γιατροί και διασώστες από το ΕΚΑΒ καθώς και ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας. Η αποστολή αναμένεται να φτάσει λίγο πριν τις 6,30 το απόγευμα στην αεροπορική βάση του Ιντζιρλίκ, που βρίσκεται έξω από τα 'Αδανα της νοτιοανατολικής Τουρκίας, και στη συνέχεια θα μεταβεί οδικώς σε πόλη στην νοτιοανατολική Τουρκία κοντά στα σύνορα με την Συρία.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν είχαν τόσο η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, όσο και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με τον δεύτερο να τονίζει στον επικεφαλής του τουρκικού κράτους ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συνδράμει τη χώρα του "με κάθε τρόπο".

Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός από εκατομμύρια ανθρώπους, πέραν της Τουρκίας και της Συρίας, σε Λίβανο, Κύπρο και Ισραήλ, αλλά ελαφρύτερα και σε άλλες χώρες της ευρύτερης περιοχής (Ιράκ, Αζερμπαϊτζάν, Γεωργία, Ρωσία, Αρμενία).

Η ισχύς του αρχικού σεισμού τον κατατάσσει ως το μεγαλύτερο που έχει συμβεί στον γεωγραφικό χώρο της σημερινής Τουρκίας εδώ και "εκατοντάδες χρόνια", τονίζει εξάλλου ο καθηγητής Μαρτίν Μάι, ο οποίος μελετά τη σεισμική δραστηριότητα στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.

Ο υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας Φατίχ Ντονμέζ ανέφερε ήδη από το πρωί ότι το δίκτυο ενέργειας της χώρας έχει υποστεί σοβαρές ζημίες, μεταξύ άλλων και σε αγωγούς φυσικού αερίου κοντά στο επίκεντρο της σεισμικής δόνησης.

Μεγάλη φωτιά, με μαύρο καπνό να υψώνεται στη γύρω περιοχή, έχει ξεσπάσει στο λιμάνι του Ισκεντερούν, στην τουρκική επαρχία Χατάι, σύμφωνα τόσο με αυτόπτη μάρτυρα τον οποίο επικαλείται το πρακτορείο Reuters, όσο και με τηλεοπτικό υλικό από την περιοχή.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν εξέφρασε, μέσω δήλωσής του, τη βαθιά του λύπη για το μέγεθος των ανθρώπινων απωλειών και δεσμεύθηκε για άμεση παροχή βοήθειας ώστε να ενισχυθούν οι επιχειρήσεις διάσωσης.

I am deeply saddened by the loss of life and devastation caused by the earthquake in Turkiye and Syria. I have directed my team to continue to closely monitor the situation in coordination with Turkiye and provide any and all needed assistance.