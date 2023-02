Σεισμός σε Τουρκία-Συρία: Μάχη με τον χρόνο από τα συνεργεία διάσωσης - Τουλάχιστον 2.300 νεκροί, φόβοι για τελικό απολογισμό άνω των 10.000

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 18.28

Γιγάντια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης χιλιάδων ανθρώπων βρίσκεται σε εξέλιξη σε μεγάλο μέρος της νότιας - νοτιοανατολικής Τουρκίας και της βόρειας Συρίας, μετά τον σεισμό των 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με επίκεντρο κοντά στο τουρκικό Γκάζιαντεπ, τα ξημερώματα (04.15 τοπική ώρα), ο οποίος έχει μέχρι στιγμής κοστίσει τη ζωή αθροιστικά και στις δύο χώρες σε περισσότερους από 2.300 ανθρώπους, με το Αμερικανικό Κέντρο Γεωλογικής Έρευνας να εκτιμά ότι ο τελικός απολογισμός σε απώλεια ζωών μπορεί να είναι υψηλότερος και των 10.000.

Οι περισσότεροι άνθρωποι, λόγω της ώρας που εκδηλώθηκε ο σεισμός, κοιμούνταν στα σπίτια τους, γεγονός που αυξάνει κατακόρυφα τον φόρο αίματος της φυσικής καταστροφής.

Δεύτερος σεισμός έπληξε εξάλλου την ίδια ευρύτερη περιοχή στη 13.30 τοπική ώρα, μεγέθους 7,5 Ρίχτερ.

Επιβεβαιωμένα έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 1.541 άνθρωποι (σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της Τουρκίας Φουάτ Οκτάι), ενώ τουλάχιστον 9.730 έχουν τραυματιστεί.

Οι συριακές αρχές, από την πλευρά τους, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, αναφέρουν πλέον απώλειες 810 ανθρώπων και 2.280 τραυματίες.

Η δουλειά των σωστικών συνεργείων (τα άτομα που επιχειρούν ξεπερνούν τις 9.000) είναι, όπως φαίνεται, "σταγόνα στον ωκεανό”, καθώς τα κτίρια τα οποία έχουν καταρρεύσει και στις δύο χώρες είναι εκατοντάδες.

Ηγέτες χωρών από όλο τον κόσμο (μέχρι στιγμής 45, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα) έχουν ήδη δεσμευτεί για αποστολή βοήθειας, μετά από διεθνή έκκληση την οποία πραγματοποίησε η τουρκική κυβέρνηση.

Πιο ειδικά, όσον αφορά την ελληνική βοήθεια, αναχώρησε από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας με C-130 η αποστολή βοήθειας της Ελλάδας για την Τουρκία, έπειτα από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στη Νοτιοανατολική Τουρκία και Συρία.

Η αποστολή αποτελείται από ομάδα 21 πυροσβεστών από την 1η ΕΜΑΚ με δύο διασωστικούς σκύλους και ειδικό διασωστικό όχημα. Eπίσης, την ομάδα συνοδεύει ένας αξιωματικός-μηχανικός του Πυροσβεστικού Σώματος με εξειδίκευση στην υποστύλωση σε ερείπια κτηρίων που έχουν καταρρεύσει, 5 γιατροί και διασώστες από το ΕΚΑΒ καθώς και ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας. Η αποστολή αναμένεται να φτάσει λίγο πριν τις 6,30 το απόγευμα στην αεροπορική βάση του Ιντζιρλίκ, που βρίσκεται έξω από τα 'Αδανα της νοτιοανατολικής Τουρκίας, και στη συνέχεια θα μεταβεί οδικώς σε πόλη στην νοτιοανατολική Τουρκία κοντά στα σύνορα με την Συρία.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν είχαν τόσο η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, όσο και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με τον δεύτερο να τονίζει στον επικεφαλής του τουρκικού κράτους ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συνδράμει τη χώρα του "με κάθε τρόπο".

Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός από εκατομμύρια ανθρώπους, πέραν της Τουρκίας και της Συρίας, σε Λίβανο, Κύπρο και Ισραήλ, αλλά ελαφρύτερα και σε άλλες χώρες της ευρύτερης περιοχής (Ιράκ, Αζερμπαϊτζάν, Γεωργία, Ρωσία, Αρμενία).

Η ισχύς του αρχικού σεισμού τον κατατάσσει ως το μεγαλύτερο που έχει συμβεί στον γεωγραφικό χώρο της σημερινής Τουρκίας εδώ και "εκατοντάδες χρόνια", τονίζει εξάλλου ο καθηγητής Μαρτίν Μάι, ο οποίος μελετά τη σεισμική δραστηριότητα στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.

Ο υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας Φατίχ Ντονμέζ ανέφερε ήδη από το πρωί ότι το δίκτυο ενέργειας της χώρας έχει υποστεί σοβαρές ζημίες, μεταξύ άλλων και σε αγωγούς φυσικού αερίου κοντά στο επίκεντρο της σεισμικής δόνησης.

Μεγάλη φωτιά, με μαύρο καπνό να υψώνεται στη γύρω περιοχή, έχει ξεσπάσει στο λιμάνι του Ισκεντερούν, στην τουρκική επαρχία Χατάι, σύμφωνα τόσο με αυτόπτη μάρτυρα τον οποίο επικαλείται το πρακτορείο Reuters, όσο και με τηλεοπτικό υλικό από την περιοχή.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν εξέφρασε, μέσω δήλωσής του, τη βαθιά του λύπη για το μέγεθος των ανθρώπινων απωλειών και δεσμεύθηκε για άμεση παροχή βοήθειας ώστε να ενισχυθούν οι επιχειρήσεις διάσωσης.

Τα συλλυπητήριά του εξέφρασε και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολόντιμιρ Ζελένσκι, τόσο στον πρόεδρο Ερντογάν όσο και στις οικογένειες των θυμάτων του σεισμού.

Ο ηγέτης της σπαρασσόμενης από τον πόλεμο που έχει εξαπολύσει εναντίον της η Ρωσία χώρας, ανέφερε ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να προσφέρει στην Τουρκία βοήθεια "προκειμένου να ξεπεράσει τις επιπτώσεις της καταστροφής".

Ο πρώτος σεισμός, μεγέθους 7,8 βαθμών, σημειώθηκε στις 04:17 τοπική ώρα (03:17 ώρα Ελλάδας).

Το επίκεντρο ήταν στην περιοχή Παζάρτσικ, στην επαρχία Καχραμανμαράς (νοτιοανατολικά), περίπου 60 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Συρία, σε εστιακό βάθος περίπου 17,9 χιλιομέτρων.

Ακολούθησαν δεκάδες μετασεισμοί, πριν από έναν νέο ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,5 βαθμών, στις 12:24 ώρα Ελλάδας, πάλι στη νοτιοανατολική Τουρκία, 4 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πόλης Ικίνοζου.

Σύμφωνα με την τουρκική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών (AFAD), 2.834 κτίρια έχουν καταρρεύσει.

Αρχαιολογικοί χώροι έχουν πληγεί στη Συρία και συγκεκριμένα η ακρόπολη του Χαλεπίου, ένα αρχιτεκτονικό κόσμημα της μεσαιωνικής εποχής και η παλιά του πόλη, που το 2018 χαρακτηρίστηκε ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO σε κίνδυνο, μετά από χρόνια εμφυλίου πολέμου.

Το αμερικανικό σεισμολογικό ινστιτούτο (USGS) ανέφερε πως η σεισμική δόνηση καταγράφτηκε στις 04:17 (τοπική ώρα· 03:17 ώρα Ελλάδας) και υπολόγισε πως το εστιακό βάθος ήταν 17,9 χιλιόμετρα. Το USGS εκτίμησε ότι υπάρχουν 47% πιθανότητες ο τελικός αριθμός των απωλειών να ανέλθει ακόμα και στις 10.000. Όπως επισημαίνεται, στις περιοχές που έχουν πληγεί και σχεδόν ισοπεδοθεί διαμένουν περίπου 70.000 άνθρωποι και άλλες 540.000 σε κοντινές περιοχές που ένιωσαν τη δόνηση.

Το επίκεντρό του πρώτου σεισμού βρισκόταν στην περιφέρεια Παζάρτζικ, στην επαρχία Καχρανμαρμαράς (νοτιοανατολικά), περίπου 60 χλμ. από τα σύνορα με τη Συρία σε ευθεία γραμμή. Το επίκεντρο του δεύτερου εντοπίστηκε στα 67 χιλιόμετρα βόρεια του Καχραμανμαράς, με εστιακό βάθος μόλις 2 χιλιόμετρα!

Ο κύριος σεισμός είχε μεγάλη διάρκεια, κράτησε σχεδόν ένα λεπτό, σύμφωνα με ανταποκριτή του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς.

Σε νεκροταφείο μετατράπηκαν ολόκληρες συνοικίες στη νότια και ανατολική Τουρκία, όπου εξαιτίας του καιρού, τα σωστικά συνεργεία παλεύουν να σώσουν ανθρώπους σε θερμοκρασίες υπό του μηδενός, δίνοντας μάχη με τον χρόνο να βρουν εγκλωβισμένους πριν παγώσουν. Το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει την ορεινή περιοχή παραλύει τα κυριότερα αεροδρόμια στη Ντιγιάρμπακιρ και στη Μαλάτια, όπου συνεχίζονται οι σφοδρές χιονοπτώσεις, με πολλούς από τους διασωθέντες να μη φορούν παρά πιτζάμες μέσα στο κρύο. "Ακούμε φωνές στα συντρίμμια. Θεωρούμε πως ως και 200 άνθρωποι έχουν παγιδευτεί στα ερείπια", δήλωσε μέλος σωστικού συνεργείου που επιχειρεί σε κατεστραμμένη πολυκατοικία στη Ντιγιάρμπακιρ μπροστά στις κάμερες του τουρκικού ιδιωτικού τηλεοπτικού δικτύου NTV.

Μπροστά σε τόση καταστροφή κάτοικοι έχουν κινητοποιηθεί και προσπαθούν να απομακρύνουν συντρίμμια ακόμα και με γυμνά χέρια και κουβάδες.

Τα τηλέφωνα έχουν παραλύσει και σε δηλώσεις του ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Σουλεϊμάν Σοϊλού απηύθυνε έκκληση να μην τα χρησιμοποιούν οι κάτοικοι που είναι κοντά σε περιοχές που επλήγησαν.

Τον ισχυρό σεισμό ακολούθησαν μέχρι τις 8.35 το πρωί τουλάχιστον 42 μετασεισμοί, με τον μεγαλύτερο εξ αυτών να μετριέται στους 6,6 βαθμούς Ρίχτερ. Το φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη και παρακολουθείται από το Σεισμολογικό Κέντρο του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης.

Εξηγώντας την κατάσταση στη ζωντανή μετάδοση του CNN Türk, ο σεισμολόγος καθηγητής δρ. Σουκρού Ερσόι είπε: "Είμαι από το Χατάι, έχω συγγενείς στα συντρίμμια αυτή τη στιγμή. Ήμουν στο Χατάι πριν από 20 ημέρες. Έδωσα ένα συνέδριο για τον σεισμό. Δήλωσα ότι σε αυτό το μέρος κυοφορούνταν ένας μεγάλος σεισμός, και το ιστορικό έδειχνε προς τα εκεί. Όταν μίλησα με τις αρχές, μου είπαν ότι είχα δίκιο. Μακάρι να είχα κάνει λάθος.

Όπως αναφέρθηκε στα τουρκικά ΜΜΕ, περίπου 15 εκατομμύρια άνθρωποι είναι εκτός των σπιτιών τους μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας.

Κτήρια καταστράφηκαν επίσης στις πόλεις Αντιγιαμάν, Ντιγιάρμπακιρ και Μαλάτια, σύμφωνα με το ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV, κάτι που εγείρει φόβους ότι ο απολογισμός των θυμάτων θα είναι ακόμη βαρύτερος.

Στο Καχραμανμαράς ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας, Φουατ Οκτάι ανακοίνωσε 70 νεκρούς και 200 τραυματίες.

Τουλάχιστον 47 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 550 τραυματίστηκαν μόνο στην επαρχία Μαλάτια (Μελιτηνή), όπως δήλωσε το πρωί ο κυβερνήτης της στο τουρκικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TRT.

Ο κυβερνήτης της επαρχίας Σανλιούρφα, σε δηλώσεις του στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, έκανε λόγο για 18 νεκρούς και 200 τραυματίες στη δική του επαρχία.

