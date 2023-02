Τρία χρόνια μετά το Brexit, η βρετανική οικονομία πάει από το κακό στο χειρότερο

"Είμαστε αποφασισμένοι να εκμεταλλευτούμε όλες τις ευκαιρίες που μας δίνει το Brexit. Άλλωστε τα τρία τελευταία χρόνια έχουμε κάνει μεγάλα βήματα προς τα εμπρός, αξιοποιώντας τις ελευθερίες που μας δίνει η αποχώρηση μας από την ΕΕ". Αυτά τόνισε μεταξύ άλλων στο ΑΜΠΕ ο εκπρόσωπος του Βρετανού πρωθυπουργού όταν του ζητήσαμε να σχολιάσει την πληθώρα δημοσιευμάτων του βρετανικού Τύπου που κάνουν λόγο για πλήρη αποτυχία του Brexit. "Πετύχαμε την ταχύτερη κυκλοφορία εμβολίων στην Ευρώπη. Έχουμε συνάψει συμφωνίες με περισσότερες από 70 χώρες. Ανακτήσαμε τον έλεγχο των συνόρων μας και χαράζουμε μια πορεία ως ανεξάρτητο έθνος με αυτοπεποίθηση", υποστήριξε στο ΑΜΠΕ ο εκπρόσωπος του Ρίσι Σούνακ.

Την εβδομάδα που μας πέρασε συμπληρώθηκαν τρία χρόνια από την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕE. Μπορεί η επίσημη θέση της κυβέρνησης να προσπαθεί να παρουσιάσει μια θετική εικόνα, αλλά η πραγματικότητα την διαψεύδει κατηγορηματικά.

Είναι χαρακτηριστικό πως, σύμφωνα με ανάλυση της Bloomberg Economics, η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου έχει συρρικνωθεί κατά 4% εξαιτίας του Brexit. Υπολογίζεται ότι η επιπλέον γραφειοκρατία στις εξαγωγές, οι καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση των συναλλαγών, η δυσκολία στις προσλήψεις εργαζομένων από την ΕΕ, αλλά και ο φόβος των επενδυτών για το τι μέλλει γενέσθαι, μεταξύ άλλων, κοστίζουν στην οικονομία της χώρας 100 δισεκατομμύρια στερλίνες. "Έκανε η Βρετανία ζημιά στον εαυτό της όταν αποφάσισε το 2016 να εγκαταλείψει την ΕΕ; Οι ενδείξεις έως τώρα δείχνουν ότι πράγματι έκανε", τονίζουν οι οικονομολόγοι που υπογράφουν την σχετική έκθεση.

Πρόσφατη μελέτη του Κέντρου Οικονομικών Επιδόσεων (Centre for the Study of Economic Performance) του London School of Economics έδειξε ότι οι τιμές των τροφίμων στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξάνονται κάθε χρόνο 3% κυρίως εξαιτίας της αύξησης των τελωνιακών και υγειονομικών ελέγχων στις εισαγωγές από την ΕΕ. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι κατά μέσο όρο κάθε σπίτι επιβαρύνεται με περίπου 250 ευρώ ετησίως για τη διατροφή του. "Με δεδομένο ότι τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος ξοδεύουν μεγαλύτερο μερίδιο του εισοδήματός τους σε τρόφιμα σε σύγκριση με τις πιο εύπορες οικογένειες, οι αυξήσεις αυτές τα επηρεάζουν δυσανάλογα", καταλήγει η εν λόγω έρευνα.

Η μελέτη αυτή αν μη τι άλλο αποδεικνύει ότι ο Μπόρις Τζόνσον δεν κατάφερε να κρατήσει την βασική του υπόσχεση όταν στις εκλογές του Δεκεμβρίου του 2019 υποστήριζε ότι ένας από τους βασικούς στόχους του Brexit είναι να "ενώσει τη χώρα και να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών".

Και δεν είναι μόνο το Bloomberg και το LSE που κρούουν των κώδωνα του κινδύνου για τις αρνητικές επιδράσεις του Brexit σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Ακόμη και το τμήμα Διεθνούς Εμπορίου της χώρας πλέον σημειώνει πως ο στόχος των εξαγωγών του ενός τρισεκατομμυρίου λιρών θα καθυστερήσει 15 χρόνια εξαιτίας του Brexit. "Ο στόχος αυτός δεν μπορεί να επιτευχθεί πριν από το 2035", υπογραμμίζει σε δική του έκθεση.

Στο ίδιο μήκος κύματος είναι όμως και η άποψη των πολιτών που εκφράζουν την απογοήτευση τους. Σε ερώτηση της δημοσκοπικής εταιρείας Ipsos για το αν τα πράγματα είναι καλύτερα ή όχι μετά το Brexit, το 45% των ερωτηθέντων απάντησε πως είναι χειρότερα από ό,τι περίμενε, ενώ μόλις το 9% έχει αντίθετη άποψη. Αξίζει να σημειωθεί πως στην ίδια δημοσκόπηση περίπου το 26% όσων ψήφισαν υπέρ της εξόδου της χώρας από την ΕΕ θεωρεί πλέον ότι το Brexit έχει χειροτερέψει την κατάσταση στη Βρετανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ