Η ιστορία ενός πρώην διοικητή της Wagner: Από το ορφανοτροφείο στα χαρακώματα της ανατολικής Ουκρανίας

Ένας πρώην διοικητής της ρωσικής ομάδας μισθοφόρων Wagner που διέφυγε στη Νορβηγία είπε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Reuters ότι θέλει να ζητήσει συγγνώμη που πολέμησε στην Ουκρανία και μίλησε ανοιχτά ώστε να οδηγηθούν οι δράστες εγκλημάτων στη δικαιοσύνη.

Ο Αντρέι Μεντβέντεφ, ο οποίος διέσχισε τα ρωσο-νορβηγικά σύνορα στις 13 Ιανουαρίου, δήλωσε ότι ήταν μάρτυρας δολοφονιών και κακοποιήσεων από την Wagner Ρώσων κατάδικων που μεταφέρθηκαν στην Ουκρανία για να πολεμήσουν για την ομάδα μισθοφόρων.

"Πολλοί με θεωρούν κάθαρμα, εγκληματία, δολοφόνο", είπε ο Μεντβέντεφ, 26 ετών, στη συνέντευξή του. "Πρώτα από όλα, ξανά και ξανά, θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη, και παρόλο που δεν ξέρω πώς θα το εκλάβουν, θέλω να πω ότι λυπάμαι".

"Ναι, υπηρέτησα στη Wagner. Υπάρχουν κάποιες στιγμές (στην ιστορία μου) που δεν αρέσουν στον κόσμο, ότι εντάχθηκα εξαρχής στην οργάνωση, αλλά κανείς δεν γεννιέται έξυπνος".

A former commander of Russia's Wagner mercenary group who fled to Norway told @Reuters he wanted to apologize for fighting in Ukraine and was speaking out to bring the perpetrators of atrocities in the conflict to justice https://t.co/FO9VOnS5mR