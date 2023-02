Ερντογάν: Η Τουρκία δεν θα κάτσει με σταυρωμένα τα χέρια ενώ η Ελλάδα κάνει κινήσεις που απειλούν την ασφάλειά της

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 23:26

Η πρόσφατη στάση της Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία είναι ενάντια στο πνεύμα των σχέσεων καλής γειτονίας της Συμμαχίας (ΝΑΤΟ), δήλωσε την Τετάρτη ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η Τουρκία δεν θα κάτσει με σταυρωμένα τα χέρια ενόσω η Ελλάδα κάνει κινήσεις που απειλούν την ασφάλειά της, θα απαντήσουμε τόσο νομικά όσο και επί του πεδίου, πρόσθεσε o Τούρκος πρόεδρος, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξής του στην Άγκυρα, σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu.

#BREAKING Türkiye will not just stand by as Greece takes actions that threaten its security, will respond both legally and in the field: President Erdogan