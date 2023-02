KPMG: Σε χαμηλό σχεδόν δύο ετών οι παγκόσμιες επενδύσεις VC το δ’ τρίμηνο 2022

Οι παγκόσμιες επενδύσεις επιχειρηματικών συμμετοχών υψηλού ρίσκου (Venture Capital - VC) σημείωσαν πτώση για τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο, το δ’ τρίμηνο του 2022 - από τα US$ 102,2 δισ. μέσω 9.767 συναλλαγών στα US$ 75,6 δισ. μέσω 7.641 συναλλαγών, όπως προκύπτει από την τελευταία έκθεση της KPMG "Private Enterprise Venture Pulse”.

Οι παγκόσμιες επενδύσεις έχουν πέσει στα χαμηλότερα επίπεδά τους από το β’ τρίμηνο του 2019.

Η πτώση σημειώθηκε παρά τις μεγάλες συναλλαγές στον τομέα της ενέργειας, που περιλαμβάνουν οχήματα εναλλακτικής ενέργειας, τεχνολογίες μπαταριών και εναλλακτικές τεχνολογίες παραγωγής και διανομής ενέργειας, καθώς οι κυβερνήσεις επιδιώκουν να εξασφαλίσουν ενεργειακή ανεξαρτησία και να εκπληρώσουν τις κλιματικές τους δεσμεύσεις.

Η Αμερική και η Ασία προσέλκυσαν τις μεγαλύτερες συναλλαγές κατά τη διάρκεια του τριμήνου, προσελκύοντας το μεγαλύτερο μερίδιο των επενδύσεων VC παγκοσμίως κατά το δ΄ τρίμηνο του 2022. Οι ΗΠΑ κατέγραψαν το μεγαλύτερο ποσοστό επενδύσεων με δεύτερη την Ασία, παρά το γεγονός ότι προσέλκυσαν τρεις μεγάλες συναλλαγές αξίας άνω των US$ 500 εκατ. στη διάρκεια του τριμήνου. Οι κορυφαίες συναλλαγές από την Κίνα περιλαμβάνουν τις GAC Aion (US$ 2,56 δισ.) και SHEIN (US$ 1 δισ.) και οι μεγαλύτερες συναλλαγές στις ΗΠΑ τις Anduril (US$ 1,48 δισ.) και TerraPower (US$ 830 εκατ.).

"Οι συνολικές επενδύσεις συνέχισαν να μειώνονται αυτό το τρίμηνο, πέφτοντας στα χαμηλότερα επίπεδα μετά το β’ τρίμηνο του 2019. Ο συνδυασμός οικονομικών και γεωπολιτικών πιέσεων, παράλληλα με τις ταραγμένες κεφαλαιαγορές και τη χαμηλή δραστηριότητα IPO, έχουν λειτουργήσει ανασταλτικά στις επενδύσεις VC", αναφέρει o Conor Moore, Head of KPMG Private Enterprise in the Americas Region & Co-Leader, KPMG Private Enterprise Emerging Giants Network, KPMG International. "Συνεχίζουμε, ωστόσο, να βλέπουμε ενθαρρυντικά επίπεδα επενδύσεων στα νέα οικοσυστήματα ενέργειας και ηλεκτρικών οχημάτων, καθώς οι επιχειρηματίες VC συνεχίζουν να ευθυγραμμίζονται με κυβερνητικές πρωτοβουλίες και κίνητρα στους τομείς που θεωρούνται κρίσιμοι για την ενεργειακή ανεξαρτησία".

Οι μεγάλοι γύροι χρηματοδότησης από εταιρείες εναλλακτικής ενέργειας περιλαμβάνουν την εταιρεία πυρηνικών αντιδραστήρων TerraPower με έδρα τις ΗΠΑ (US$ 830 εκατ.), την SPIC Hydrogen Energy με έδρα την Κίνα (US$ 631 εκατ.), την εταιρεία ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Sunly με έδρα την Εσθονία (US$ 196 εκατ.) και την εταιρεία ενέργειας με βάση το υδρογόνο Tree Energy Solutions, με έδρα το Βέλγιο (US$ 122 εκατ.).

Οι επενδύσεις στον κλάδο των ηλεκτρικών οχημάτων επισκίασαν τους περισσότερους άλλους τομείς, με μεγάλους γύρους συγκέντρωσης κεφαλαίων από την κινεζική εταιρεία κατασκευής ηλεκτρικών οχημάτων GAC Aion (US$ 2,56 δισ.), την εταιρεία τεχνολογίας μπαταριών Form Energy με έδρα τις ΗΠΑ (US$ 450 εκατ.) και την κινεζική Voyah Car Technology (US$ 630 εκατ.), την εταιρεία παραγωγής μπαταριών Group14 Technologies με έδρα τις ΗΠΑ (US$ 614 εκατ.) και τη σουηδική εταιρεία ηλεκτρικών οχημάτων Einride (US$ 500 εκατ.).

Ο Δημήτρης Λαμπρόπουλος, Partner, Deal Advisory, KPMG στην Ελλάδα σχολιάζει "Η παρατεταμένη αβεβαιότητα στο επενδυτικό περιβάλλον λόγω του μείγματος αρνητικών μακροοικονομικών μεγεθών, γεωπολιτικής έντασης και διαταραχής στην ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας (με επίκεντρο την ενέργεια) συνεχίζει να έχει αρνητικό αντίκτυπο στον αριθμό και την αξία των συναλλαγών VC για ένα ακόμη τρίμηνο. Η πρόσβαση στη ρευστότητα, η ελκυστικότητα του εκάστοτε κλάδου και το επίπεδο των αποτιμήσεων θα αποτελέσουν τις δυνάμεις που θα διαμορφώσουν την αγορά σε επίπεδο χρηματοδότησης και αποεπένδυσης στο προσεχές μέλλον.."

Βασικά σημεία - δ’ τρίμηνο 2022

- Οι παγκόσμιες επενδύσεις VC μειώθηκαν από τα US$ 102,2 δισ. μέσω 9 767 συναλλαγών το γ’ τρίμηνο του 2022 στα US$ 75,6 δισ. μέσω 7 641 συναλλαγών το δ’ τρίμηνο του 2022.

- Οι επενδύσεις VC στην αμερικανική ήπειρο έπεσαν από τα US$ 49,6 δισ. μέσω 4 022 συναλλαγών το γ’ τρίμηνο του 2022 στα US$ 39.2 δισ. μέσω 3 322 συναλλαγών το δ’ τρίμηνο του 2022, με τις ΗΠΑ να προσελκύουν επενδύσεις ύψους US$ 36,2.

- Οι επενδύσεις VC στην Ασία μειώθηκαν από τα US$ 30,4 δισ. μέσω 3 052 συναλλαγών το γ’ τρίμηνο του 2022 στα US$ 22,6 δισ. μέσω 2 157 συναλλαγών το δ’ τρίμηνο του 2022.

- Οι επενδύσεις VC στην Ευρώπη σημείωσαν πτώση από τα US$ 21,2 δισ. μέσω 2 476 συναλλαγών στα US$ 12,9 δισ. μέσω 1 936 συναλλαγών το δ’ τρίμηνο του 2020.

- Οι εταιρικές επενδύσεις VC μειώθηκαν για τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο. Οι συνολικές επενδύσεις εταιρικών κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου (Corporate Venture Capital, CVC) υποχώρησαν από τα US$ 108 δισ. το δ΄ τρίμηνο του 2021 στα US$ 36,5 δισ. το δ΄ τρίμηνο του 2022.

- Η αξία αποεπενδύσεων μειώθηκε δραματικά σε ετήσια βάση - από US$ 1,427 τρισ. μέσω 4 174 αποεπενδύσεων το 2021 σε μόλις US$ 308,8 δισ. μέσω 2 997 αποεπενδύσεων το 2022. Η πτώση ήταν πιο αξιοσημείωτη στις ΗΠΑ, όπου η συνολική αξία αποεπενδύσεων μειώθηκε από US$ 753,2 δισ. σε μόλις US$ 71,4 δισ. .

- Η ρευστότητα παρέμεινε σε επίπεδα ρεκόρ. Κατά τη διάρκεια του έτους, οι εταιρείες VC συγκέντρωσαν πάνω από US$ 250 δισ., το τρίτο μεγαλύτερο ποσό τα τελευταία 10 χρόνια. Οι ΗΠΑ πρωτοστάτησαν, συγκεντρώνοντας ποσό ρεκόρ ύψους US$ 162 δισ. το 2022, αν και με πολύ μικρότερο όγκο κεφαλαίων.

Η ρευστότητα αναμένεται να βοηθήσει την αγορά VC να παραμείνει σταθερή παρά την αυξανόμενη αβεβαιότητα

Εν όψει του α’ τριμήνου του 2023, οι επενδύσεις VC παγκοσμίως αναμένεται να παραμείνουν υποτονικές, με τις επιχειρήσεις που εστιάζουν στον καταναλωτή να δέχονται τη μεγαλύτερη πίεση. Το παράθυρο IPO, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, πιθανότατα θα παραμείνει κλειστό για μεγάλο διάστημα του 2023, χωρίς ιδιαίτερες ενδείξεις ότι θα ανοίξει ξανά πλήρως κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Καθώς οι εταιρείες αντιμετωπίζουν πρόβλημα ρευστότητας, πιθανότατα θα υπάρξει αύξηση της δραστηριότητας συγχωνεύσεων και εξαγορών.

"Σε παγκόσμιο επίπεδο, συνεχίζουμε να βλέπουμε πτωτικές πιέσεις στις αποτιμήσεις στις αρχές του 2023, με αποτέλεσμα πολλές εταιρείες να αναβάλλουν τις προσπάθειες συγκέντρωσης κεφαλαίων με την ελπίδα καλύτερων εποχών στο μέλλον", σχολιάζει ο Jonathan Lavender, Global Head, KPMG Private Enterprise, KPMG International. "Ωστόσο, οι εταιρείες αυτές δεν θα καταφέρουν να αντέξουν απεριόριστα καθώς αρχίζουν να εξαντλούν τα αποθέματα ρευστού".

Δείτε την έκθεση Venture Pulse της KPMG στη δεξιά στήλη "Σχετικά Αρχεία”.