ΑΠΕ, τουρισμός και καινοτομία οι τομείς με τις μεγαλύτερες προοπτικές ανάπτυξης στην Ισπανία

Τα ελληνικά προϊόντα με προοπτική ανάπτυξης στην Ισπανία είναι: φαρμακευτικά, ιχθυηρά, ακτινίδια, σωλήνες από χαλκό, αλουμίνιο κ.ά. δομικά υλικά, κοσμήματα, καλλυντικά, ενώ μεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης διατυπώνονται για τον τουρισμό, τις ΑΠΕ και την καινοτομία. Αυτά επισημάνθηκαν σε πρόσφατη εκδήλωση της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece) και του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της πρεσβείας μας στη Μαδρίτη ("Doing Βusiness in Spain").

Από το σύνολο των συμμετεχόντων στην εκδήλωση, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, επισημάνθηκε το πολύ καλό επίπεδο των εμπορικών σχέσεων των δύο χωρών, το οποίο επιβεβαιώνεται και από τα πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που εμφανίζουν την Ισπανία, για την περίοδο από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Νοέμβριο του 2022, να κατέχει την 8η θέση μεταξύ των χωρών προορισμού των ελληνικών εξαγωγών, με ποσοστό που αγγίζει το 3,9%. Παράλληλα, όπως αναφέρθηκε, η χώρα της Ιβηρικής Χερσονήσου, κατατάσσεται στη 12η θέση μεταξύ των κορυφαίων προμηθευτών χωρών της Ελλάδας, με μερίδιο 2,9% επί των συνολικών ελληνικών εισαγωγών.

O κύκλος της επιτυχημένης σειράς των εξαγωγικών webinars "Doing Business in -Challenges & Opportunities" συνεχίζεται και τη φετινή χρονιά με τη δέκατη έβδομη εκδήλωση με τίτλο "Doing Business in Spain", η οποία συγκέντρωσε 270 εγγεγραμμένους συμμετέχοντες και εστίασε κυρίως στους κλάδους της ναυτιλίας, τροφίμων και ποτών, τουρισμού και τεχνολογίας/Startups.

Οι ομιλητές της ισπανικής επιχειρηματικής κοινότητας παρουσίασαν τα δυνατά σημεία, τις αδυναμίες, τις ευκαιρίες αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, οι οποίες ενδιαφέρονται να διεισδύσουν και να εδραιωθούν στη συγκεκριμένη, στρατηγική αγορά.

Τα ελληνικά προϊόντα με προοπτική ανάπτυξης στην Ισπανία, όπως αναφέρθηκε, είναι: φαρμακευτικά, ιχθυηρά, ακτινίδια, σωλήνες από χαλκό, αλουμίνιο κ.ά. δομικά υλικά, κοσμήματα, καλλυντικά, ενώ ο τουρισμός, οι ΑΠΕ και η καινοτομία, είναι τομείς με τις μεγαλύτερες προοπτικές ανάπτυξης.

Χρήσιμες ήταν και οι πληροφορίες που αντάλλαξαν οι συνομιλητές αναφορικά με τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν οι ελληνικές εταιρείες που στοχεύουν σε διείσδυση στην ισπανική αγορά. Μεταξύ άλλων επισημάνθηκε ότι χρειάζεται η μελέτη της αγοράς και των θεσμών της χώρας- στόχου, δεδομένης της αποκεντρωμένης φύσης των 17 αυτόνομων κοινοτήτων της, καθώς και η γνώση της ισπανικής γλώσσας, η οποία εκτιμάται ότι συμβάλλει στη δημιουργία ισχυρότερων δεσμών.

Δηλώσεις

Χαιρετίζοντας την εκδήλωση και αναφερόμενη στη συνεργασία των δύο χωρών, η εντεταλμένη σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Enterprise Greece, Μπέττυ Αλεξανδροπούλου δήλωσε: "Η Ισπανία περιλαμβάνεται στην λίστα με τις 10 κορυφαίες εξαγωγικές αγορές για τις ελληνικές εταιρίες. Λαμβάνοντας υπόψη την υψηλή συμμετοχή στο πρόσφατο Doing Business in Spain - Challenges and Opportunities, επιβεβαιώνουμε το αυξημένο ενδιαφέρον καθώς και το πολύ καλό επίπεδο των διμερών μας σχέσεων με την Ισπανία. Στοχεύοντας στην περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων αυτών, η Enterprise Greece οργανώνει εκθέσεις, εκδηλώσεις, δράσεις και επιχειρηματικές αποστολές για την εθνική συμμετοχή στην εν λόγω χώρα - όπως και την επερχόμενη MWC. Επίσης, ενώνει τις δυνάμεις της με άλλους οργανισμούς, όπως με τον Ισπανό ομόλογο οργανισμό, ICEX, για στενότερη συνεργασία και διοργάνωση κοινών δράσεων. Η σειρά εκδηλώσεων Doing Business in … - Challenges and Opportunities, που διοργανώνουμε με τις ελληνικές πρεσβείες και τα Γραφεία Εμπορικών και Οικονομικών Υποθέσεων σε όλο τον κόσμο είναι άλλη μία από αυτές τις πρωτοβουλίες μας, με στόχο να βοηθήσουμε ως πολιτεία τις ελληνικές εταιρείες να επεκταθούν διεθνώς".

Από την πλευρά του, o επικεφαλής του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στη Μαδρίτη, Παντελής Γκάσιος ανέφερε: "Η Πρεσβεία της Ελλάδος στη Μαδρίτη και το Γραφείο της Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, ένωσαν τις δυνάμεις τους με την Enterprise Greece, για τη διεξαγωγή του επιτυχημένου διαδικτυακού σεμιναρίου με τίτλο ‘‘Doing Business in Spain''. Από κοινού, μπορούμε να προσφέρουμε τεκμηριωμένη πληροφόρηση και να κατευθύνουμε τους Έλληνες εξαγωγείς και γενικότερα τις ελληνικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην αγορά της Ισπανίας, η οποία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες για την Ελλάδα, αγορές του εξωτερικού. Η καλή γνώση των εμπορικών και συναλλακτικών ηθών και διαδικασιών, των συνθηκών της αγοράς και η δημιουργία κατάλληλων επιχειρηματικών επαφών, συνιστούν τα πλέον ουσιαστικά εργαλεία για την τοποθέτηση των ελληνικών επιχειρήσεων στην εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και δυνητικά κερδοφόρα, αγορά της Ισπανίας".