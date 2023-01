ΗΠΑ: Κλήση για περιστατικό με πυροβολισμούς έλαβε η αστυνομία στην περιοχή του Λος Άντζελες - Πληροφορίες για πολλά θύματα

Η αστυνομία έχει σπεύσει σε περιστατικό με πυροβολισμούς και πολλά θύματα που σημειώθηκε χθες, Σάββατο, το βράδυ (τοπική ώρα) στο Μόντερεϊ Παρκ στην Καλιφόρνια, ανέφερε η εφημερίδα LA Times επικαλούμενη πηγή στις δυνάμεις επιβολής του νόμου.

Το περιστατικό σημειώθηκε μετά τις 22:00 του Σαββάτου (τοπική ώρα, 08:00 σήμερα το πρωί ώρα Ελλάδας) σε περιοχή όπου πραγματοποιούνταν εορταστικές εκδηλώσεις για το κινεζικό Νέο Έτος στο Μόντερεϊ Παρκ, στην κομητεία του Λος Άντζελες, ανέφερε η εφημερίδα.

Προς το παρόν δεν είναι σαφές πόσοι έχουν τραυματισθεί ή σκοτωθεί ούτε αν ο δράστης εξακολουθεί να διαφεύγει.

