ΗΠΑ: Δέκα νεκροί από το μακελειό στο Μόντερεϊ Παρκ, μια πόλη με κατοίκους κυρίως ασιατικής καταγωγής

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 16:13

Δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυρά αργά χθες, Σάββατο, το βράδυ (τοπική ώρα) σε αίθουσα χορού του Μόντερεϊ Παρκ, στην Καλιφόρνια, την ώρα που οι κάτοικοι αυτής της πόλης, όπου ζουν κυρίως ασιατικής καταγωγής Αμερικανοί, γιόρταζαν το κινεζικό Νέο Έτος, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Ο δράστης διέφυγε και η αστυνομία προσπαθεί να τον εντοπίσει, ανακοινώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί, περίπου πέντε ώρες μετά την επίθεση, από το γραφείο του σερίφη της κομητείας του Λος Άντζελες.

US: Mass shooting during Chinese Lunar New Year celebrations in Monterey Park near Los Angeles. #montereypark #MontereyParkShooting #LunarNewYear pic.twitter.com/eWhZYYjCo1