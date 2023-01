Έκαψαν το Κοράνι σε διαδήλωση στη Σουηδία - Για "έγκλημα μίσους" κάνει λόγο ο Τσαβούσογλου

Διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν σήμερα στη Στοκχόλμη κατά της Τουρκίας και της προσπάθειας της Σουηδίας να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένου του κάψιμου ενός αντιγράφου του Κορανίου, αύξησαν απότομα την ένταση με την Τουρκία, την ώρα που η σκανδιναβική χώρα χρειάζεται την υποστήριξη της Άγκυρας για να ενταχθεί στη Βορειοατλαντική Συμμαχία.

Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και πίσω από μεταλλικά διαχωριστικά, ο Ράσμους Παλουντάν, ο σουηδοδανός εξτρεμιστής ηγέτης του ακροδεξιού κόμματος Stram Kurs (Hard Line), αντιισλαμιστής και πολέμιος της μετανάστευσης, όπως είχε ανακοινώσει, έκαψε ένα αντίγραφο του Κορανίου, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

"Αν δεν πιστεύει κάποιος ότι πρέπει να υπάρχει εδώ ελευθερία της έκφρασης, πρέπει να πάει να ζήσει αλλού", δήλωσε σε ομιλία του που διήρκησε σχεδόν μια ώρα ο Παλουντάν, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει και στο παρελθόν διαδηλώσεις όπου έχει κάψει αντίγραφο του Κορανίου.

#Turkey. "#Hate #crime" that "passes itself under the name of freedom",commented Turkish Foreign Minister Mevlut #Cavusoglu.#Sweden. Far-right protesters burned #Muslims' holy book, the #Koran, in front of the #TurkishEmbassy in #Stockholm pic.twitter.com/xZ3B4vmwYr