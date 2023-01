Ο πλουσιότερος άνδρας της Ασίας ετοιμάζεται να εισάγει στις αγορές πέντε νέες εταιρείες

Ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ασίας, ο Gautam Adani, σχεδιάζει να εισάγει στο ινδικό χρηματιστήριο τουλάχιστον πέντε εταιρείες μεταξύ του 2026 και 2028, με σκοπό να βελτιώσει τους δείκτες χρέους και να διευρύνει την επενδυτική του βάση, όπως μεταδίδει το Bloomberg.

"Τουλάχιστον πέντε μονάδες θα είναι έτοιμες να βγουν στις αγορές τα επόμενα τρία έως πέντε χρόνια", δήλωσε σε συνέντευξή του ο Jugeshinder Singh, οικονομικός διευθυντής του ομίλου Adani, όπως μεταδίδει το Bloomberg. Ο Singh είπε ότι η Adani New Industries Ltd., η Adani Airport Holdings Ltd., η Adani Road Transport Ltd., η AdaniConnex Pvt Ltd. και οι μονάδες μετάλλων και εξόρυξης του ομίλου θα γίνουν ανεξάρτητες.

Ο Singh δήλωσε ότι επιχειρήσεις όπως ο φορέας εκμετάλλευσης αεροδρομίων είναι καταναλωτικές πλατφόρμες που εξυπηρετούν σχεδόν 300 εκατομμύρια πελάτες και πρέπει να λειτουργούν αυτόνομα και να διαχειρίζονται τις κεφαλαιακές τους απαιτήσεις για περαιτέρω ανάπτυξη.

Ο δισεκατομμυριούχος Gautam Adani έχει αντιμετωπίσει επικρίσεις σχετικά με την ταχεία επέκταση του ομίλου από έναν παραδοσιακό φορέα εκμετάλλευσης λιμένων σε έναν εκτεταμένο όμιλο με περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνουν μέσα ενημέρωσης, τσιμέντο και πράσινη ενέργεια, που ορισμένοι λένε ότι έχει αυξήσει το χρέος και την οικονομική πολυπλοκότητά του. Η εταιρεία ερευνών CreditSights επισήμανε την "αυξημένη" μόχλευση του ομίλου Adani πέρυσι. Ο όμιλος αντέδρασε στην έκθεση, χαρακτηρίζοντας τους δείκτες μόχλευσης "υγιείς".

Η ναυαρχίδα του ομίλου Adani Enterprises θα πουλήσει νέες μετοχές με έκπτωση και θα επιτρέψει πληρωμές σε τρεις δόσεις, όταν θα ξεδιπλώσει μια συμπληρωματική προσφορά ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων αργότερα αυτό το μήνα, μια ασυνήθιστη κίνηση για μια από τις μεγαλύτερες μετοχές της χώρας, η οποία έχει σχεδιαστεί για να προσελκύσει εγχώριους μικρομεσαίους επενδυτές.

Ο όμιλος Adani έχει ευθυγραμμιστεί με την ατζέντα του πρωθυπουργού Narendra Modi. Έχει υποσχεθεί περισσότερα από 70 δισ. δολάρια για να βοηθήσει την Ινδία να μετατραπεί από εισαγωγέα ορυκτών καυσίμων σε παραγωγό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

"Αυτές οι διασπάσεις θα οδηγήσουν σε μαζικές ταμειακές ροές και θα καταστήσουν τον όμιλο μια πιο πολύτιμη πλατφόρμα σε παγκόσμιο επίπεδο, προβάλλοντας τη δύναμη της Ινδίας στον τομέα των υποδομών", δήλωσε ο Singh.