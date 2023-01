Η υπερασπιστική γραμμή του Έλον Μασκ στη δίκη όπου κατηγορείται για απάτη - Τι αναφέρει στην κατάθεσή του

Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Έλον Μασκ, ξεκίνησε την κατάθεσή του την Παρασκευή στη δίκη για την κατηγορία της απάτης σχετικά με το tweet που είχε κάνει τον Αύγουστο του 2018 για την ιδιωτικοποίηση της εταιρείας ηλεκτρικών οχημάτων. Ο Μασκ αναμένεται να συνεχίσει την κατάθεσή του από τη Δευτέρα.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured.