Ζελένσκι: "Δεν είμαι σίγουρος εάν ο Πούτιν είναι ακόμα ζωντανός"

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Πέμπτη, κατά τη διάρκεια διαδικτυακής ομιλίας του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, ότι δεν είναι σίγουρος αν ο Ρώσος ομόλογός του, Βλαντίμιρ Πούτιν, είναι ακόμη ζωντανός.

"Δεν είμαι εντελώς σίγουρος αν αυτός (σ.σ.: ο Πούτιν) είναι ζωντανός. Είναι αυτός που παίρνει τις αποφάσεις ή κάποιος άλλος, μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων. Δεν έχω καμία πληροφορία", είπε ο Ουκρανός πρόεδρος και συνέχισε: "Δεν καταλαβαίνω πώς μπορείς να υπόσχεσαι στους Ευρωπαίους ηγέτες ένα πράγμα και την επόμενη ημέρα να ξεκινάς μια εισβολή πλήρους κλίμακας σε μια άλλη χώρα. Δεν καταλαβαίνω με ποιον έχουμε να κάνουμε", τόνισε σύμφωνα με ανακοίνωση της ουκρανικής προεδρίας.

Σημειώνοντας ότι η χώρα του χρειάζεται συστήματα αεράμυνας από τους εταίρους της για την προστασία των πολιτικών εγκαταστάσεων και των ενεργειακών υποδομών της από επιθέσεις "εχθρικών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών", ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι τα συμμαχικά κράτη δεν θα πρέπει να είναι επιφυλακτικά ως προς το να παρέχουν στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία.

Τόνισε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις θα πρέπει να λάβουν όπλα μεγαλύτερης εμβέλειας ώστε να μπορούν να χτυπήσουν βαθύτερα από τη πρώτη γραμμή του μετώπου.

Όσον αφορά το ενδεχόμενο να υπάρξουν διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου, ο Ουκρανός ηγέτης σημείωσε ότι δεν είναι σαφές με ποιον στη Ρωσία θα πρέπει να διαπραγματευτεί και για ποια θέματα.

