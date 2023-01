Απόφαση σε λίγο για την Ε. Καϊλή- "Μεσαιωνικά βασανιστήρια" καταγγέλλει ο συνήγορος

Ενώπιον του δικαστικού συμβουλίου στις Βρυξέλλες παρουσιάστηκε σήμερα η Εύα Καϊλή προκειμένου να υποστηρίξει εκ νέου το αίτημά της για αποφυλάκιση υπό περιοριστικούς όρους, με ηλεκτρονικό βραχιολάκι δηλαδή και παρακολούθηση του κινητού της τηλεφώνου. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε και βρισκόμαστε εν αναμονή της απόφασης του δικαστικού συμβουλίου.

Η Εύα Καιλή έμεινε πιστή στη γραμμή της ότι δεν γνώριζε τίποτα για την βαλίτσα και τα χρήματα που βρέθηκαν στο σπίτι της στις Βρυξέλλες και ότι δεν έχει καμία σχέση με το κύκλωμα διαφθοράς.

Μιλώντας μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στο προδικαστικό συμβούλιο, οι δύο συνήγοροί της, Αντρέ Ριζόπουλος και Μιχάλης Δημητρακόπουλος, έκαναν καταγγελίες για βασανιστήρια και για μεσαιωνικές συνθήκες κράτησης.

Ο κ. Δημητρακόπουλος και ο κ. Ριζόπουλος, είπαν ότι η πελάτισσά τους έμεινε στην απομόνωση για έξι ώρες, χωρίς να έχει τη δυνατότητα ούτε να ζεσταθεί, ούτε να περιποιηθεί τον εαυτό της, καταγγέλοντας βασανιστήρια που θυμίζουν Μεσαίωνα και έκαναν λόγο για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Παράλληλα στην απολογία της αναφέρθηκε στο γεγονός ότι έχει ένα παιδί 22 μηνών που δεν μπορεί να μένει μόνο του, καθώς το βλέπει μόνο μια φορά τον μήνα.

Ως προς την υπερασπιστική της γραμμή, ανέφερε ότι δεν μπορεί να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά, τονίζοντας ότι άλλοι ευρωβουλευτές είναι ελεύθεροι και ετοιμάζουν την υπερασπιστική τους γραμμή, ενώ η ίδια είναι στην φυλακή.

Eva Kaili’s advocates now about the new hearing. The pre-trial Council has to decide upon #EvaKaili's custody.#Qatargate pic.twitter.com/Ab1ULYkdee