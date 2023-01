Συντριβή ελικοπτέρου στην Ουκρανία: Τουλάχιστον 15 νεκροί, ανάμεσά τους ο υπουργός Εσωτερικών

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 11.40

Τουλάχιστον δεκαπέντε άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας και άλλοι ανώτεροι αξιωματούχοι του Υπουργείου, σκοτώθηκαν την Τετάρτη όταν το ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν συνετρίβη έξω από το Κίεβο, στην πόλη Μπρόβαρυ, σύμφωνα με τον επικεφαλής της αστυνομίας.

Ειδικότερα νεκροί είναι ο 42χρονος υπουργός Εσωτερικών Ντενίς Μοναστίρσκι, ο 42χρονος υφυπουργός Γεβγκένι Γενίν και ο γραμματέας του Υπουργείου, Γιούρι Λουμπκόβιτς.

My friends, statesmen Denys Monastyrskyi, Yevhen Yenin, Yurii Lubkovych, everyone who was on board of that helicopter, were patriots who worked to make Ukraine stronger.



We will always remember you. Your families will be cared for.



Eternal memory to my friends. pic.twitter.com/SdHfujCUAI