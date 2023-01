Κούρδοι κρέμασαν ανάποδα ομοίωμα του Ερντογάν στη Στοκχόλμη - Για εξηγήσεις στο τουρκικό ΥΠΕΞ ο Σουηδός πρέσβης

Η Τουρκία κάλεσε για εξηγήσεις την Πέμπτη τον πρεσβευτή της Σουηδίας στην Άγκυρα, με αφορμή διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Στοκχόλμη κατά την οποία Κούρδοι κρέμασαν ανάποδα ομοίωμα του Ταγίπ Ερντογάν.

Ως γνωστόν, η Σουηδία έχει υποβάλει αίτημα για ένταξή της στο ΝΑΤΟ μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, με την Τουρκία να φέρνει αντιρρήσεις και να τονίζει σε κάθε ευκαιρία πως η Στοκχόλμη πρέπει να λάβει ξεκάθαρη θέση απέναντι στην τρομοκρατία, με την Άγκυρα να αναφέρεται ουσιαστικά σε Κούρδους αλλά και άτομα που κατηγορεί για την απόπειρα πραξικοπήματος το 2016.

Ο Στέφαν Χέρστρομ, πρεσβευτής της Σουηδίας στην Τουρκία, κλήθηκε στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών την Πέμπτη και του μεταφέρθηκε η διαμαρτυρία της τουρκικής πλευράς σύμφωνα με διπλωματική πηγή που επικαλείται το Reuters.

"Τονίσαμε πως πρέπει να εντοπιστούν οι δράστες, να ακολουθηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες και η Σουηδία να τηρήσει τις δεσμεύσεις της", ανέφερε η ίδια πηγή.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Σουηδίας δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Ο Χέρστρομ είχε κληθεί για εξηγήσεις και τον Οκτώβριο όσον αφορά "προσβλητικό περιεχόμενο" κατά του Ταγίπ Ερντογάν που μεταδόθηκε από τη δημόσια τηλεόραση της Σουηδίας.

Ο Ερντογάν επανειλημμένα έχει αναφέρει πως τα μέλη του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK) δεν θα πρέπει να τους επιτρέπεται να διαδηλώνουν στη Σουηδία.

Την Πέμπτη, πλάνα που μετέδωσαν φιλοκυβερνητικά τουρκικά ΜΜΕ έδειξαν μια διαμαρτυρία μελών του PKK, στο πλαίσιο της οποίας κρέμασαν ανάποδα ένα ομοίωμα του Ερντογάν έξω από το δημαρχείο της Στοκχόλμης.

Erdogan’s mannequin has been executed in Sweden’s Stockholm, which drew strong criticism from the Turkish leadership



The Swedish FM in response says "Portraying a popularly elected president as being executed outside City Hall is abhorrent.”



pic.twitter.com/F5UB74ywd6