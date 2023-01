Τσαβούσογλου: "Η κυβέρνηση της Τρίπολης συνεχίζει να στηρίζει τη συμφωνία για τους υδρογονάνθρακες"

Η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας της Λιβύης κάλεσε την Τουρκία "να μην πάρει στα σοβαρά" τη δικαστική απόφαση που ανέστειλε τη συμφωνία για έρευνες και εξόρυξη υδρογονανθράκων σε περιοχές της λιβυκής ΑΟΖ, που έχει υπογράψει η Τρίπολη με την Άγκυρα, δήλωσε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η Άγκυρα έχει έρθει σε επαφή με την κυβέρνηση του Αμπντουλχαμίντ αλ Ντμπέιμπα, στην Τρίπολη. "Αυτή η δικαστική απόφαση δεν είναι τελεσίδικη. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να υποστηρίζει τη συμφωνία και μας είπε ότι προχωρά με τις απαραίτητες εργασίες και δεν θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη τη δικαστική απόφαση", τόνισε ο Τσαβούσογλου.

Turkish FM Mevlut Cavusoglu says Libyan court's decision to suspend Türkiye-Libya maritime deal is not final, adding Libyan government still backs the deal pic.twitter.com/TtRtWmgEz6