Το δυτικό πλαφόν στην τιμή του ρωσικού πετρελαίου κοστίζει στη Ρωσία 172 εκατ. δολ. την ημέρα

Το δυτικό πλαφόν στην τιμή του ρωσικού πετρελαίου κοστίζει στη Ρωσία 160 εκατ. ευρώ (172 εκατ. δολ.) την ημέρα, καθώς η Δύση προσπαθεί να μπλοκάει τη ρωσική πολεμική μηχανή, αναφέρει έρευνα την οποία επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg.

Τα χαμένα έσοδα σε ημερήσια βάση θα φτάσουν τα 280 εκατ. δολ. όταν το πλαφόν θα επεκταθεί και στα διυλισμένα προϊόνα από τις 5 Φεβρουαρίου, αναφέρει το Centre for Research on Energy and Clean Air, με έδρα το Ελσίνκι, σε έκθεσή του.

Η έρευνα παραθέτει περαιτέρω στοιχεία για το πώς το πλαφόν που επέβαλαν οι χώρες της G7 - σε συνδυασμό με την Ευρωπαϊκή Ένωση - πλήττουν οικονομικά το καθεστώς της Μόσχας. Ο βασικός τύπος αργού τον οποίο εξάγει η Ρωσία πωλείται ήδη σε τιμή κατά άνω του 50% χαμηλότερη σε σχέση με τις διεθνείς τιμές.

"Το εμπάργκο της ΕΕ στο ρωσικό πετρέλαιο και το πλαφόν στην τιμή του επιτέλους μπήκαν σε εφαρμογή και οι επιπτώσεις τους είναι τόσο σημαντικές όσο αναμενόταν", σημειώνει ο Lauri Myllyvirta, επικεφαλής αναλυτής στο CREA.

Το Κρεμλίνο εκφράζει σκεπτικισμό για τα αποτελέσματα των υπολογισμών του CREA, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Interfax, το οποίο επικαλείται τον εκπρόσωπο Τύπου της ρωσικής Προεδρίας, Ντμίτρι Πεσκόφ. Είναι υπερβολικά νωρίς για να εκτιμηθεί η επίπτωση των μέτρων, καθώς η παγκόσμια αγορά ενέργειας είναι εξαιρετικά μεταβλητή και οι Ρώσοι εξαγωγείς δεν έχουν προχωρήσει ακόμη σε συναλλαγές με πελάτες οι οποίοι τηρούν το πλαφόν, σύμφωνα πάντα με τον Πεσκόφ.

Ινδία, Κίνα και Τουρκία - βασικοί αγοραστές του ρωσικού αργού - δεν συμμετέχουν στην εφαρμογή του δυτικού πλαφόν. Διάταγμα του προέδρου της Ρωσίας Βλάντιμιρ Πούτιν, το οποίο δημοσιεύθηκε μέσα στον Δεκέμβριο του 2022 και η εφαρμογή του οποίου αρχίζει από τον Φεβρουάριο, απαγορεύει την παροχή αργού και άλλων καυσίμων σε ξένους αγοραστές που εφαρμόζουν το πλαφόν στα συμβόλαια αγοράς.

Ο ερευνητικός οργανισμός αναφέρει ότι η ΕΕ θα πρέπει να εξετάσει μια ένταση της πίεσης προς τη Μόσχα. Μια περαιτέρω μείωση του πλαφόν στα $25 έως $35 το βαρέλι, από τα $60 που είναι σήμερα, θα ήταν και πάλι πάνω από το κόστος παραγωγής και μεταφοράς της Ρωσίας, ωστόσο θα περιέκοπτε τα πετρελαϊκά έσοδα της Μόσχας κατά τουλάχιστον άλλα 100 εκατ. ευρώ την ημέρα, σύμφωνα με το CREA.

"Είναι απαραίτητο να μειωθεί το πλαφόν τιμής σε επίπεδο το οποίο να στερεί τα φορολογήσιμα πετρελαϊκά κέρδη από το Κρεμλίνο", σημειώνει.

Μολονότι η έκπτωση στο ρωσικό πετρέλαιο έχει εκτιναχθεί, η χώρα έχει πάντα την επιλογή να προχωρήσει σε μονομερή μείωση της παραγωγής της - κάτι με το οποίο το Κρεμλίνο έχει ήδη απειλήσει - η οποία θα πίεζε ανοδικά τις διεθνείς τιμές του αργού. Η Ρωσία εξετάζει ήδη μεθόδους να αντιρροπίσει τις επιπτώσεις του πλαφόν, το οποίο ο Πούτιν χαρακτηρίζει "παράνομο".

Από τις 5 Δεκεμβρίου απαγορεύονται σχεδόν όλες οι εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου διά θαλάσσης, ενώ από την ίδια ημέρα όσοι επιθυμούν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες μεταφοράς ή ασφάλισης δυτικών εταιρειών πρέπει να αγοράζουν το ρωσικό πετρέλαιο προς 60 δολ. το βαρέλι ή λιγότερο, αλλιώς η παροχή τέτοιων υπηρεσιών απαγορεύεται.