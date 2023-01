Βραζιλία: Ανέκτησαν τον έλεγχο των κυβερνητικών κτηρίων οι δυνάμεις ασφαλείας, μετά την εισβολή οπαδών του Μπολσονάρου

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 23:59

Άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας έθεσαν ξανά υπό τον έλεγχό τους το Κογκρέσο, το Ανώτατο Δικαστήριο και το προεδρικό μέγαρο στην Μπραζίλια, πρωτεύουσα της Βραζιλίας, σχεδόν τρεις ώρες μετά την εισβολή σε αυτά υποστηρικτών του πρώην ακροδεξιού προέδρου της χώρας Ζαΐχ Μπολσονάρου, σύμφωνα το τοπικό τηλεοπτικό κανάλι Globonews, το οποίο μετέδωσε πλάνα με δεκάδες διαδηλωτές με χειροπέδες να απομακρύνονται από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Λίγο νωρίτερα, ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα κήρυξε "ομοσπονδιακή παρέμβαση" μέχρι τις 31 Ιανουαρίου, κάτι που σημαίνει ότι οι δυνάμεις ασφαλείας, οι οποίες συνήθως ελέγχονται από τις πολιτειακές και τοπικές αρχές, θα τεθούν υπό ομοσπονδιακή διοίκηση.

Με το διάταγμα, όλες οι δυνάμεις ασφαλείας της Μπραζίλια τίθενται υπό τον έλεγχο ενός προσώπου που όρισε ο Λούλα, του Ρικάρντο Γκαρσία Καπέλι. Ο τελευταίος λογοδοτεί απευθείας στον πρόεδρο και μπορεί να χρησιμοποιήσει "κάθε όργανο, πολιτικό ή στρατιωτικό" για τη διατήρηση της τάξης.

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας σημείωσε ότι αυτό που συμβαίνει στη Μπραζίλια είναι "βαρβαρότητα” και χαρακτήρισε τους διαδηλωτές φασίστες και φανατικούς.

Ο Λούλα προειδοποίησε ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι στις ταραχές στην πρωτεύουσα Μπραζίλια θα βρεθούν και θα τιμωρηθούν, ενώ τόνισε ότι θα ανακαλυφθούν και οι χρηματοδότες τους, για την τιμωρία των οποίων θα αξιοποιηθεί η πλήρης δύναμη του νόμου.

"Η δημοκρατία εγγυάται την ελευθερία της έκφρασης αλλά απαιτεί επίσης να γίνονται σεβαστοί οι θεσμοί. Αυτό που έκαναν αυτοί οι βάνδαλοι, αυτοί οι φανατικοί φασίστες (…) δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία της χώρας μας. Αυτoί που χρηματοδότησαν (τις διαδηλώσεις) θα πληρώσουν για αυτές τις ανεύθυνες και αντιδημοκρατικές ενέργειες", ανέφερε χαρακτηριστικά ο Λούλα, ο οποίος βρίσκεται σε ταξίδι στο Σάο Πάουλο.

Εκατοντάδες υποστηρικτές του πρώην ακροδεξιού προέδρου της Βραζιλίας, Ζαΐχ Μπολσονάρου, τυλιγμένοι με βραζιλιάνικες σημαίες ή φορώντας κίτρινα μπλουζάκια, εισέβαλαν νωρίτερα την Κυριακή στο Κογκρέσο, στο κτήριο του Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας και σε κτίρια υπουργείων στην Μπραζίλια, ενώ περικύκλωσαν και το προεδρικό μέγαρο, σύμφωνα με πλάνα από τα τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα αλλά και με βίντεο που ανάρτησαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης ομάδες προσκείμενες στον Μπολσονάρου.

Τα εγχώρια μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι στις κινητοποιήσεις συμμετείχαν περίπου 3.000 άτομα.

Οι διαδηλωτές αμφισβητούν το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών της 30ής Οκτωβρίου που επανέφερε στην εξουσία, την περασμένη εβδομάδα, τον αριστερό Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, ο οποίος επικράτησε στις κάλπες του Μπολσονάρου, όπως μεταδίδει το Reuters.

Ο πρώην ακροδεξιός πρόεδρος έχει αμφισβητήσει επανειλημμένως το εκλογικό αποτέλεσμα και την αξιοπιστία του ηλεκτρονικού συστήματος ψηφοφορίας, χωρίς ωστόσο να προσκομίσει στοιχεία, με πολλούς σκληροπυρηνικούς υποστηρικτές του να τον πιστεύουν.

Ωστόσο, ο Μπολσονάρου δεν έχει προβεί μέχρι στιγμής σε καμία δήλωση σχετικά με τις σημερινές διαδηλώσεις και την εισβολή των οπαδών του σε κυβερνητικά κτήρια. Άλλωστε, ο Μπολσονάρου έφυγε από τη χώρα στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας και βρίσκεται στις ΗΠΑ έχει μιλήσει ελάχιστες φορές δημοσίως μετά την ήττα του στις προεδρικές εκλογές του Οκτωβρίου από τον Λούλα.

Λίγο μετά τις πρώτες αναφορές για την εισβολή των υποστηρικτών του Μπολσονάρου σε κυβερνητικά κτήρια, το Εργατικό Κόμμα του Λούλα ζήτησε από το γραφείο του Ανώτατου Εισαγγελέα να διατάξει τις δυνάμεις δημόσιας ασφάλειας να αναλάβουν δράση για τον περιορισμό των διαδηλωτών, με την πρόεδρο του κόμματος Γκλέισι Χόφμαν να χαρακτηρίζει τις κινητοποιήσεις ως "έγκλημα κατά τη δημοκρατίας" και "κατά της θέλησης του λαού στις κάλπες".

Ο νέος υπουργός Δικαιοσύνης της κυβέρνησης Λούλα, Φλάβιο Ντίνο σε ανάρτησή του στο Twitter προειδοποίησε ότι "αυτή η παράλογη απόπειρα να επιβληθεί διά της βίας η βούλησή τους δεν θα περάσει”, ενώ τόνισε ότι "η κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Περιφέρειας ανέφερε ότι θα σταλούν ενισχύσεις”.

"Και οι δυνάμεις που έχουμε στη διάθεσή μας λειτουργούν. Είμαι στα κεντρικά γραφεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης”, πρόσθεσε ο Ντίνο.

Essa absurda tentativa de impor a vontade pela força não vai prevalecer. O Governo do Distrito Federal afirma que haverá reforços. E as forças de que dispomos estão agindo. Estou na sede do Ministério da Justiça.