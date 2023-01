Κλιμακώνει ο Ακάρ: "Εχουμε πρόβλημα με την Ελλάδα - Πυροβόλησαν τους ψαράδες μας"

Kλιμακώνει τη ρητορική των προκλήσεων η Άγκυρα, με τον Χουλουσί Ακάρ να δηλώνει σήμερα ότι η χώρα του έχει "σοβαρά προβλήματα με την Ελλάδα" και να υποστηρίζει ότι ελληνικές δυνάμεις "πυροβόλησαν τους ψαράδες μας".

Μιλώντας σε εκδήλωση στην επαρχία Τοκάτ της Τουρκίας, ο Τούρκος υπουργός Άμυνας κάλεσε την Ελλάδα να μην απορρίψει την πρόταση για χείρα φιλίας της Άγκυρας αλλά παράλληλα τόνισε ότι η Τουρκία δεν θα αφήσει αναπάντητη καμία παρενόχληση ή πρόκληση από την Αθήνα.

Türkiye does not harass, provoke Greece, says Turkish defense chief Akar, adds that Ankara will not leave any harassment, provocation without response