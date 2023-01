Πόλεμος στην Ουκρανία: Κατάπαυση πυρός 36 ωρών από τον Πούτιν για τα ρωσικά Χριστούγεννα στις 6-7 Ιανουαρίου

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 18.27

Κατάπαυση του πυρός στα μέτωπα του πολέμου που έχει εξαπολύσει κατά της Ουκρανίας η Ρωσία κηρύσσει το Κρεμλίνο, από τις 12 το μεσημέρι της παραμονής των ρωσικών Χριστουγέννων (αύριο Παρασκευή 6 Ιανουαρίου) μέχρι τα μεσάνυκτα της 7ης προς 8η Ιανουαρίου, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Interfax και αναμεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Το Κρεμλίνο καλεί μάλιστα και την Ουκρανία να κηρύξει ανάλογη κατάπαυση πυρός, προκειμένου οι πιστοί να συμμετάσχουν στη λειτουργία της παραμονής των Χριστουγέννων, αλλά και να εορτάσουν ανήμερα.

Χριστιανοί ορθόδοξοι στη Ρωσία και σε άλλες χώρες, μεταξύ αυτών και στην Ουκρανία, εορτάζουν τα Χριστούγεννα με το παλαιό ημερολόγιο, στις 6-7 Ιανουαρίου.

Η 36ωρη κατάπαυση του πυρός κηρύσσεται με διάταγμα του προέδρου της Ρωσίας Βλάντιμιρ Πούτιν και ακολουθεί την σχετική έκκληση του πατριάρχη της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας Κυρίλλου, την οποία η Ουκρανία είχε αρχικά απορρίψει ως ακόμη μια ρωσική "κυνική παγίδα".

"Λαμβάνοντας υπ' όψιν την έκκληση του Παναγιωτάτου Πατριάρχου Κυρίλλου, εντέλλω τον Υπουργό Άμυνας της Ρωσίας Ομοσπονδίας να εισαγάγει καθεστώς κατάπαυσης του πυρός σε όλο το μήκος της γραμμής επαφής στην Ουκρανία από τις 12.00 της 6ης Ιανουαρίου 2023 έως τις 24.00 της 7ης Ιανουαρίου 2023", αναφέρεται στο διάταγμα του αρχηγού του ρωσικού κράτους.

Ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος απέρριψε ωστόσο ως υποκρισία την πρόταση του Ρώσου προέδρου και δήλωσε ότι μια "προσωρινή εκεχειρία" θα ήταν δυνατή μόνο όταν η Ρωσία εγκαταλείψει τα εδάφη που έχει καταλάβει στην Ουκρανία.

"Η Ρωσική Ομοσπονδία πρέπει να εγκαταλείψει τα κατεχόμενα εδάφη - μόνο τότε θα υπάρξει ‘προσωρινή εκεχειρία’. Κρατήστε την υποκρισία για τον εαυτό σας", έγραψε στο Twitter ο Ουκρανός προεδρικός σύμβουλος Μιχαήλο Ποντολιάκ.

First. Ukraine doesn't attack foreign territory & doesn't kill civilians. As RF does. Ukraine destroys only members of the occupation army on its territory...

Second. RF must leave the occupied territories - only then will it have a "temporary truce". Keep hypocrisy to yourself.