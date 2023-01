ΕΕ: "Ναι" στα τεστ κορονοϊού για τους ταξιδιώτες από Κίνα λέει η πλειονότητα των κρατών-μελών

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 19.25

Όλα τα κράτη μέλη συμφώνησαν σε μια συντονισμένη προσέγγιση για τη μεταβαλλόμενη κατάσταση της covid-19 στην Κίνα και τις επιπτώσεις των αυξημένων ταξιδιών από την Κίνα στην Ευρώπη στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Υγειονομικής Ασφάλειας της ΕΕ, σύμφωνα με εκπρόσωπο της Επιτροπής.

Η συντριπτική πλειοψηφία των χωρών είναι υπέρ των τεστ πριν από την αναχώρηση, ενώ η Κομισιόν ετοίμασε σχέδιο γνωμοδότησης της για να καθοδηγήσει τη σημερινή συζήτηση, το οποίο τώρα θα αναθεωρηθεί και θα εγκριθεί με βάση τη συμβολή των κρατών μελών στη συνεδρίαση. Περαιτέρω συζήτηση θα γίνει αύριο στην IPCR (μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσεων), λαμβάνοντας υπόψη τη συμβολή της Επιτροπής Υγειονομικής Ασφάλειας.

Το σχέδιο γνωμοδότησης της Επιτροπής Υγειονομικής Ασφάλειας προτείνει μέτρα σχετικά με: μέτρα προσωπικής υγιεινής και υγείας για τους ταξιδιώτες (συμπεριλαμβανομένης της συνιστώμενης χρήσης μάσκας σε πτήσεις από την Κίνα), παρακολούθηση λυμάτων για αεροσκάφη, γονιδιωματική επιτήρηση στα αεροδρόμια και αυξημένη επαγρύπνηση της ΕΕ όσον αφορά στα τεστ και τους εμβολιασμούς, συζήτηση σχετικά με την ανάγκη για τεστ επιβατών από την Κίνα πριν από την αναχώρηση.

Επισημαίνεται ότι τα μέτρα αυτά θα πρέπει να στοχεύουν στις καταλληλότερες πτήσεις και αεροδρόμια και να εκτελούνται με συντονισμένο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητά τους. Τέλος, η Κομισιόν θα δημοσιεύσει τη γνώμοδότησή της Επιτροπής Υγειονομικής Ασφάλειας μόλις εγκριθεί.

"Η ενότητα της ΕΕ παραμένει το ισχυρότερο εργαλείο μας κατά της COVID", τόνισε με ανάρτησή της στο Twitter η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων, Στέλλα Κυριακίδου επισημαίνοντας ότι "σήμερα η Επιτροπή Ασφάλειας Υγείας της ΕΕ συνέκλινε σε δράση που περιλαμβάνει:

- Τεστ πριν από την αναχώρηση για ταξιδιώτες από την Κίνα

- Ενίσχυση της παρακολούθησης των λυμάτων

- Αυξημένη εσωτερική επιτήρηση".

"Η συζήτηση συνεχίζεται αύριο στην IPCR (μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσεων)" συμπλήρωσε η Στέλλα Κυριακίδου.

