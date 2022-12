Προελαύνει ο ουκρανικός στρατός κοντά στην Κρεμνίνα

Ενώ για εβδομάδες επικρατούσε μάλλον αδιέξοδο στα μέτωπα του πολέμου ανάμεσα στη Ρωσία και στην Ουκρανία, ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε χθες πως οι δυνάμεις του προέλασαν προς τη στρατηγικής σημασίας πόλη Κρεμνίνα, στην περιφέρεια Λουγκάνσκ (ανατολικά).

Η πόλη, υπό την κατοχή του ρωσικού στρατού, θεωρείται πύλη που οδηγεί στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα Σεβεροντονιέτσκ και Λισιτσάνσκ.

Η ανάκτηση της πόλης θα επέτρεπε στα ουκρανικά στρατεύματα να κινηθούν προς τη Σταρομπίλσκ, διαμετακομιστικό κόμβο μέσω του οποίου ανεφοδιάζονται μονάδες του ρωσικού στρατού στη βορειοανατολική Ουκρανία.

"Οι στρατιώτες μας συνεχίζουν τις επιθετικές επιχειρήσεις τους στην περιοχή της πόλης Κρεμνίνα" και αυτή την εβδομάδα "προήλασαν 2,5 χιλιόμετρα" προς την κατεύθυνσή της, ανέφερε ο ταξίαρχος Ολεξίι Χρόμοφ.

Το αμερικανικό Institute for the Study of War (ISW, "Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου") ανέφερε νωρίτερα ότι ο ρωσικός στρατός συγκεντρώνει δυνάμεις στην περιφέρεια Λουγκάνσκ κι ετοιμάζεται για μεγάλη μάχη.

Ο στρατιωτικός κυβερνήτης της Λουγκάνσκ, ο Σερχίι Χαϊντάι, έκανε επίσης λόγο μέσω Telegram για συγκέντρωση ρωσικών δυνάμεων και σφοδρές μάχες γύρω από την Κρεμνίνα.

Στη νότια ρωσική περιφέρεια Σαράτοφ, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν ουκρανικό UAV κοντά στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Ένγκελς 2, βάση στρατηγικών βομβαρδιστικών, σύμφωνα με τις αρχές. Η βάση αυτή, βαθιά στη Ρωσία, υπέστη δύο επιθέσεις τον Δεκέμβριο.

15.000 άνθρωποι αγνοούνται

Κάπου δεκαπέντε χιλιάδες άνθρωποι, τόσο στρατιωτικοί όσο και πολίτες, χαρακτηρίζονται επισήμως αγνοούμενοι αφότου άρχισε η εισβολή του στρατού της Ρωσίας στην επικράτεια της Ουκρανίας την 24η Φεβρουαρίου, σύμφωνα με την Αλιόνα Βερμπίτσκα, σύμβουλο της ουκρανικής προεδρίας αρμόδια για τα δικαιώματα των στρατιωτών.

"Η Ρωσία έχει επιβεβαιώσει (σ.σ. πως κρατά) 3.392 αιχμαλώτους πολέμου, όμως στην Ουκρανία κάπου 15.000 άνθρωποι θεωρούνται αγνοούμενοι, ανάμεσά τους πολλοί άμαχοι", είπε η κυρία Βερμπίτσκα στον γερμανικό όμιλο μέσων ενημέρωσης RND ("Redaktionsnetzwerk Deutschland"), που δημοσιεύει τις δηλώσεις της σήμερα.

Η τύχη των ανθρώπων αυτών παραμένει εντελώς αβέβαιη, σύμφωνα με την ίδια.

"Δεν γνωρίζουμε τι τους συνέβη. Είναι και αυτοί αιχμάλωτοι πολέμου της Ρωσίας, μεταφέρθηκαν από κατεχόμενα εδάφη αλλού, έχουν σκοτωθεί εδώ και καιρό;"

Η αβεβαιότητα είναι αβάστακτη για τις οικογένειες των ανθρώπων αυτών, πρόσθεσε η κυρία Βερμπίτσκα, στις αρμοδιότητες της οποίας συγκαταλέγεται η συμβολή στις προσπάθειες εντοπισμού των εξαφανισθέντων.

Οι ουκρανικές αρχές έχουν καταγγείλει επανειλημμένα ότι ολόκληρες οικογένειες εκτοπίζονται από κατεχόμενα εδάφη στη Ρωσία.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ