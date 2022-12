Ντμ. Μεντβέντεφ: Προβλέπει πόλεμο Γερμανίας-Γαλλίας και εμφύλιο στις ΗΠΑ το 2023, με άνοδο του Μασκ στην προεδρία

Ο αναπληρωτής επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, πιστός σύμμαχος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, ακολουθώντας την τάση των προβλέψεων για το τι μέλλει γενέσθαι το νέο έτος που βρίσκεται προ των πυλών, προέβη εχθές σε μια σειρά προβλέψεων για τη Δύση.

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι θα ξεσπάσει πόλεμος μεταξύ της Γαλλίας και της Γερμανίας, καθώς και εμφύλια σύρραξη στις ΗΠΑ, που θα οδηγήσει τελικά τον επικεφαλής της Tesla και του Twitter στην προεδρία της χώρας, όπως μεταδίδει το Reuters.

Ειδικότερα, ο Μεντβέντεφ, στη λίστα με τις προβλέψεις του για το 2023, την οποία ανήρτησε στους προσωπικούς λογαριασμούς του στο Twitter και στο Telegram, προβλέπει ότι το επόμενο έτος η τιμή του πετρελαίου θα εκτιναχθεί στα 150 δολάρια το βαρέλι και η τιμή του φυσικού αερίου θα φτάσει τα 5.000 δολάρια ανά 1.000 κυβικά μέτρα.

Προβλέπει επίσης την επανένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα οδηγήσει όμως στην κατάρρευση του μπλοκ και του ευρώ, που θα πάψει να αποτελεί πλέον το κοινό νόμισμα της ένωσης.

Η Πολωνία και η Ουγγαρία, σύμφωνα πάντα με τον Μεντβέντεφ, θα καταλάβουν τις δυτικές περιοχές της πρώην Ουκρανίας.

Οι ανωτέρω ανακατατάξεις θα οδηγήσουν στη δημιουργία του Τέταρτου Ράιχ, το οποίο θα εκτείνεται στη Γερμανία και τους δορυφόρους της, όπως η Πολωνία, οι χώρες της Βαλτικής, η Τσεχία, η Σλοβακία, η Δημοκρατία του Κιέβου και άλλα "απόκληρα” κράτη.

Στη συνέχεια, βλέπει ότι θα ξεσπάσει πόλεμος μεταξύ της Γαλλίας και του Τέταρτου Ράιχ, που θα οδηγήσει στη διαίρεση της Ευρώπης και στην ανακατανομή των εδαφών της Πολωνίας.

Η Βόρεια Ιρλανδία, σύμφωνα με τον ίδιο, θα αποσχιστεί από το Ηνωμένο Βασίλειο και θα ενταχθεί στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας.

Στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, ο Μεντβέντεφ προβλέπει ότι θα ξεσπάσει εμφύλιος πόλεμος στις ΗΠΑ, με την Καλιφόρνια και το Τέξας να εξελίσσονται σε αυτόνομα κράτη. Στη συνέχεια "βλέπει” το Τέξας να συμμαχεί με το Μεξικό.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μετά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου ο επικεφαλής της Tesla και του Twitter Ελον Μακ θα αναδειχθεί νικητής των προεδρικών εκλογών που θα διεξαχθούν σε αρκετές πολιτείες των ΗΠΑ και θα εκλεγεί πρόεδρος των νέων ΗΠΑ.

Συνεχίζοντας τις προβλέψεις του, ο Ρώσος αξιωματούχος προβλέπει ότι όλες οι μεγάλες χρηματιστηριακές αγορές και οι χρηματοοικονομικές δραστηριότητες θα εγκαταλείψουν τις ΗΠΑ και την Ευρώπη και θα "μεταναστεύσουν” στην Ασία.

Τέλος, προβλέπει ότι το νομισματικό σύστημα του Bretton Woods θα καταρρεύσει, γεγονός που θα οδηγήσει στην διάλυση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας, ενώ το ευρώ και το δολάριο θα σταματήσουν να λειτουργούν πλέον παγκόσμια αποθεματικά νομίσματα και θα επικρατήσουν τα ψηφιακά κρατικά νομίσματα.

