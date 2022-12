Η Bloomberg διαψεύδει δημοσιεύματα που τη θέλουν να ενδιαφέρεται για την εξαγορά των Dow Jones και Washington Post

Η Bloomberg LP προχώρησε σε διάψευση δημοσιευμάτων που την ήθελαν να ενδιαφέρεται για την εξαγορά των Dow Jones και Washington Post.

Η μετοχή της News Corp. κινήθηκε ανοδικά την Παρασκευή, μετά από δημοσίευμα του Axios το οποίο ανέφερε πως ο Μάικλ Μπλούμπεργκ ενδιαφέρεται να αποκτήσει τη θυγατρική της, Dow Jones.

Η μετοχή σημείωσε άνοδο 2,8% στα 18,31 δολάρια στο κλείσιμο της συνεδρίασης στη Νέα Υόρκη. Το Axios, επικαλούμενο άγνωστο πρόσωπο που γνωρίζει τις σκέψεις του Μπλούμπεργκ, δήλωσε ότι ο δισεκατομμυριούχος δεν έχει προσεγγίσει τον κύριο ιδιοκτήτη της News Corp., Ρούπερτ Μέρντοχ ούτε έχει προσλάβει συμβούλους για να αξιολογήσει μια τέτοια κίνηση. Το Axios ανέφερε επίσης ότι ο Μπλούμπεργκ πιθανώς ενδιαφερόταν και για την αγορά της Washington Post.

Ο Ty Trippet, εκπρόσωπος της Bloomberg LP, δήλωσε σε tweet σήμερα ότι η εταιρεία δεν έχει συζητήσει κάποια πιθανή εξαγορά με κανέναν από τους δύο οργανισμούς και δεν ενδιαφέρεται να προβεί σε μια τέτοια κίνηση.

Here’s an official response to recent media reports and speculation:



"There have been no conversations with anyone or either organization about an acquisition. The company has no interest in acquiring either.” - Ty Trippet, Bloomberg LP spokesman