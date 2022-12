Ο Ζελένσκι καλεί σε παγκόσμια σύνοδο κορυφής για την ειρήνη σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρότεινε σήμερα τη διοργάνωση μιας παγκόσμιας συνόδου κορυφής για την ειρήνη αυτόν τον χειμώνα, σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα που το Κίεβο ήλπιζε ότι θα μεταδιδόταν πριν από τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Κατάρ, αν και φαινόταν απίθανο η FIFA να επιτρέψει την κίνηση αυτή, αναφέρει το Reuters.

Το CNN μετέδωσε την Παρασκευή ότι ο Zelenskiy είχε ζητήσει από την παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία FIFA να του επιτρέψει να μοιραστεί ένα μήνυμα ειρήνης πριν από τον τελικό.

"Προσφέραμε φόρμουλα ειρήνης στον κόσμο. Απολύτως δίκαιη. Την προσφέραμε επειδή δεν υπάρχουν πρωταθλητές στον πόλεμο, δεν μπορεί να υπάρξει ισοπαλία", δήλωσε ο Ζελένσκι σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα που εξέδωσε το γραφείο του.

Η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο, σε μια "ειδική στρατιωτική επιχείρηση", όπως την αποκαλεί. Η σύγκρουση έχει σκοτώσει χιλιάδες αμάχους και έχει εκτοπίσει εκατομμύρια ανθρώπους από τα κατεστραμμένα σπίτια τους.

This @ZelenskyyUa’s message of world peace could be heard prior to kickoff at the @FIFAWorldCup final.



There is still time for #FIFA to show the video before the game that unites people and symbolizes fairplay. Don’t be afraid that the world will hear the words of peace. pic.twitter.com/8vAzL0wGer