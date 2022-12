FT: Πώς οι τεχνοκράτες του Πούτιν προσπάθησαν να του μιλήσουν για τις συνέπειες του πολέμου

Ο πρόεδρος της ρωσικής τράπεζας Sberbank Γκέρμαν Γκρεφ (της μεγαλύτερη ρωσικής τράπεζας) και η διοικήτρια της Κεντρικής τράπεζας της Ρωσίας Ελβίρα Ναμπιούλινα περίπου ένα μήνα πριν την ευρείας κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία, προσπάθησαν να μεταφέρουν στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν την εκτίμηση τους για το ότι η επίθεση μπορεί να έχει "καταστροφικές συνέπειες" για την ρωσική οικονομία, γράφει η εφημερίδα Financial Times επικαλούμενη δικές της πηγές.

Στο άρθρο της με τίτλο How Putin’s technocrats saved the economy to fight a war they opposed, ("Πως οι τεχνοκράτες του Πούτιν έσωσαν την οικονομία, ώστε αυτή να υπηρετεί τον πόλεμο στον οποίον αντιτάσσονταν"), αναφέρεται ότι ο Γκρεφ και Ναμπιούλινα συναντήθηκαν προσωπικά με τον Πούτιν στην κατοικία του στο Νόβο Αγκαριόβο και του παρουσίασαν μια έκθεση 39 σελίδων, στην οποία προέβλεπαν ότι οι χώρες της Δύσης θα επιβάλουν ως απάντηση για την εισβολή στην Ουκρανία κυρώσεις κατά της Ρωσίας, που είναι σε θέση να γυρίσουν την ρωσική οικονομία δεκαετίες πίσω. Ιδιαίτερα ο Γκρεφ προειδοποίησε για το ενδεχόμενο να πέσει το ΑΕΠ κατά 30% μέσα σε δύο χρόνια και για απότομη αύξηση του πληθωρισμού όπως και για πτώση του βιοτικού επιπέδου των Ρώσων.

Σύμφωνα με τις πηγές των FT, ο Πούτιν διέκοψε τον Γκρεφ και ρώτησε τι χρειάζεται να γίνει ώστε να αποφευχθούν οι χειρότερες συνέπειες. Ωστόσο, οι επικεφαλής της Sberbank και της Κεντρική Τράπεζας δεν μπόρεσαν να πουν με σαφήνεια στον πρόεδρο ότι δεν πρέπει να επιδιώξει την κλιμάκωση με την Ουκρανία. "Ήσαν αρκετά γενναίοι, να ζητήσουν μια συνάντηση μαζί του. Αλλά δεν μπόρεσαν να μεταφέρουν στον Πούτιν το μήνυμα τους", δήλωσε η πηγή της εφημερίδας.

Όπως γράφει η εφημερίδα FT ο Πούτιν δεν μίλησε ευθέως στους συνομιλητές του για τα σχέδια του και την έναρξη του πολέμου την πληροφορήθηκαν "από την τηλεόραση". Η εφημερίδα ισχυρίζεται ότι οι λεγόμενοι τεχνοκράτες ήταν "συντετριμμένοι" που πρόεδρος δεν εισάκουσε τα λόγια τους. "Ποτέ δεν είδα τον Γκρεφ σ' αυτήν την κατάσταση. Ήταν εντελώς χαμένος, σε κατάσταση απόλυτου σόκ" δήλωσε ένας από τους συνομιλητές της εφημερίδας. Ο ίδιος χαρακτήρισε τον Γκρεφ "κοσμοπολίτη" που "του άρεσε να πηγαίνει σε φόρουμ, συνέδρια και συναντήσεις" και "όλη την ώρα βρισκόταν στη Σίλικον Βάλεϊ". "Ήταν φίλος με τον Τζακ Μα. Και τώρα είναι παρίας" δηλώνει η πηγή των FT, που παλιότερα εργάζονταν με τον Γκρεφ.

Παρόλα αυτά ούτε ο Γκρεφ ούτε η Ναμπιούλινα παραιτήθηκαν. Αντίθετα, όπως γράφει η FT, κατέβαλαν πλήθος προσπαθειών ώστε η ρωσική οικονομία να μπορέσει να αντέξει μετά την επιβολή των σκληρών κυρώσεων που οι ίδιοι είχαν προβλέψει.

Οι εκπρόσωποι των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο προς το παρόν δεν έχουν σχολιάσει το δημοσίευμα.

Ο Γκρεφ συμπεριελήφθη στον κατάλογο των κυρώσεων σχεδόν όλων των δυτικών χωρών. Η Ναμπιούλινα για αρκετό διάστημα ήταν εκτός των καταλόγων αυτών, ωστόσο το φθινόπωρο ΗΠΑ και Καναδάς την συμπεριέλαβαν στις κυρώσεις.

Το ΑΕΠ της Ρωσίας με βάση τα αποτελέσματα του 2022 θα μειωθεί κατά μερικές ποσοστιαίες μονάδες, στην χώρα παρατηρείται αύξηση του πληθωρισμού και μείωση των πραγματικών εισοδημάτων του κόσμου. Ωστόσο τα πιο σκληρά σενάρια, για τα οποία μιλούσαν ακόμη και στην προαναφερθείσα έκθεση-παρουσίαση του Γκρεφ, μέχρι στιγμής δεν έχουν πραγματοποιηθεί.

