Qatargate: Νέα έφοδος σε γραφεία στο Ευρωκοινοβούλιο

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 19:05

Σε νέες εφόδους σε γραφεία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην έδρα του στο Στρασβούργο, προχώρησε σήμερα η αστυνομία, στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatargate. Όπως αναφέρει το Politico, οι επιθεωρητές της αστυνομίας σφράγισαν το γραφείο της Mychelle Rieu, αξιωματούχου η οποία εργάζεται στην υποεπιτροπή του Κοινοβουλίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Πηγές του κοινοβουλίου δήλωσαν στο Politico ότι κατασχέθηκαν υπολογιστές που σχετίζονταν με εργασίες της συγκεκριμένης επιτροπής. Ο ρόλος της επιτροπής ήταν "η ευαισθητοποίηση σε συγκεκριμένες καταστάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων" σε συνεργασία και με εξωτερικούς φορείς.

Περισσότερες λεπτομέρειες προέκυψαν σήμερα από τις έρευνες της αστυνομίας στα γραφεία αξιωματούχων που εργάζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Περίπου 10 γραφεία που συνδέονται με αξιωματούχους στο Στρασβούργο σφραγίστηκαν από τις υπηρεσίες ασφαλείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - τα γραφεία που συνδέονται με τα ίδια άτομα που στοχοποιήθηκαν στις επιδρομές της Παρασκευής στις Βρυξέλλες. Επιπλέον, σφραγίστηκε το γραφείο ενός βοηθού του Ιταλού ευρωβουλευτή Πιέτρο Μπαρτόλο.

Το γραφείο της Μισέλ Ριό, μίας αξιωματούχου που εργάζεται στην υποεπιτροπή του Κοινοβουλίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, σφραγίστηκε από ανακριτές στις Βρυξέλλες και κατασχέθηκε εξοπλισμός υπολογιστών. Έκτοτε έχει αποσφραγιστεί. Αξιωματούχος του Κοινοβουλίου είπε ότι ο εξοπλισμός υπολογιστή που κατασχέθηκε σχετίζεται με το έργο της υποεπιτροπής για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η επιτροπή αυξάνει την "ευαισθητοποίηση για συγκεκριμένες καταστάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων", μεταξύ άλλων με εξωτερικούς παράγοντες.

Στην καθαίρεση της ευρωβουλευτού Εύας Καϊλή από τη θέση της μίας εκ των 14 αντιπροέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μετά από σχετική ομόφωνη απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων νωρίτερα την Τρίτη, προχώρησε η Ολομέλεια του σώματος λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι ώρα Ελλάδος.

In view of the ongoing investigations,@Europarl_EN has decided that Eva Kaili is no longer one of its Vice-Presidents.



This decision is effective immediately.



We will continue to fully cooperate with relevant national law enforcement and judicial authorities.