Ο παλιός σύμμαχος του Πούτιν στην ΕΕ, ο Όρμπαν, δημιουργεί πάλι "πονοκεφάλους" στις Βρυξέλλες

Η Ουγγαρία μπλοκάρει τη νέα οικονομική στήριξη για την Ουκρανία, καθώς η χώρα προσπαθεί να απελευθερώσει τα δικά της κονδύλια της ΕΕ, με τον εθνικιστή ηγέτη Βίκτορ Όρμπαν να ταράζει και πάλι τα νερά στην καρδιά των Βρυξελλών.

Η Κομισιόν πρότεινε τον Νοέμβριο ένα πακέτο 18 δισ. ευρώ για την Ουκρανία. Τα κονδύλια υποτίθεται ότι θα εκταμιεύονται τακτικά καθ' όλη τη διάρκεια του 2023. Όμως, η Ουγγαρία ήταν η μόνη χώρα μεταξύ των 27 κρατών της ΕΕ που άσκησε βέτο.

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Όρμπαν, που συχνά θεωρείται "μπελάς" για την πολιτική της ΕΕ με τις κάποτε θερμές σχέσεις του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, έχει αναφέρει μέσω Twitter. "Οι σημερινές ειδήσεις αφορούσαν την άσκηση βέτο από την Ουγγαρία για την οικονομική βοήθεια προς την Ουκρανία. Πρόκειται για ψεύτικες ειδήσεις. Η Ουγγαρία είναι έτοιμη να παράσχει οικονομική βοήθεια στην Ουκρανία, σε διμερή βάση. Χωρίς βέτο, χωρίς εκβιασμούς", ανέφερε.

Αλλά οι Βρυξέλλες διαφωνούν. Ορισμένοι αξιωματούχοι της ΕΕ πιστεύουν ότι η ψήφος της Βουδαπέστης ήταν μια προσπάθεια να επιβάλει τη δική της χρηματοδότηση από την ΕΕ. Ένας αξιωματούχος της ΕΕ, ο οποίος βρίσκεται κοντά στις συνομιλίες των υπουργών και ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε στο CNBC: "Θα το αρνηθούν [η Ουγγαρία], αλλά θέλουν να δημιουργήσουν μοχλό πίεσης".

Εκτός από την πρόσθετη χρηματοδότηση για την Ουκρανία, η Ουγγαρία εμποδίζει επίσης την έγκριση νέων φορολογικών κανόνων σε ολόκληρη την ΕΕ. Αυτό συμβαίνει τη στιγμή που 7,5 δισ. ευρώ που προορίζονται για την Ουγγαρία έχουν παγώσει και άλλα 5,8 δισ. ευρώ βρίσκονται επίσης σε αναμονή μέχρι να λάβει μέτρα για να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες σχετικά με την ανεξαρτησία του δικαστικού της συστήματος. Χωρίς πρόοδο στις μεταρρυθμίσεις αυτές πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους, η Ουγγαρία ενδέχεται να χάσει ακόμη και ένα σημαντικό κομμάτι του τελευταίου χρηματικού ποσού.

"Η Ουγγαρία μπλοκάρει τα χρήματα προς την Ουκρανία χωρίς λόγο", δήλωσε στο CNBC ένας δεύτερος αξιωματούχος της ΕΕ, ο οποίος δεν θέλησε να κατονομαστεί.

Τα υπόλοιπα 26 κράτη - μέλη της ΕΕ προσπαθούν να παρακάμψουν την αντίθεση της Ουγγαρίας και να στείλουν την πρόσθετη χρηματοδότηση στην Ουκρανία με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. "Κάνουμε ό,τι είναι εφικτό για να διασφαλίσουμε ότι τα χρήματα θα μπορούν να εκταμιευθούν στις αρχές Ιανουαρίου", έχει δηλώσει ο Τσέχος υπουργός Οικονομικών Zbyněk Stanjura.

Οι λεπτομέρειες βρίσκονται ακόμη υπό επεξεργασία, αλλά οι εντάσεις σχετικά με τα ευρωπαϊκά κονδύλια αναδεικνύουν τη συχνά δύσκολη σχέση μεταξύ της Ουγγαρίας και της υπόλοιπης ΕΕ. Η Ουγγαρία είχε μια αμφιλεγόμενη σχέση με τη Ρωσία όλα αυτά τα χρόνια. Λίγο πριν το Κρεμλίνο ξεκινήσει την εισβολή του στην Ουκρανία, ο Όρμπαν δήλωνε σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Πούτιν πώς είχαν συνεργαστεί στενά τα τελευταία 13 χρόνια.

Η Βουδαπέστη αγόρασε εμβόλια από τη Ρωσία κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού και είχε υπογράψει ενεργειακές και εμπορικές συμφωνίες με τη Μόσχα εκείνα τα χρόνια.

Ωστόσο, ο Όρμπαν υποστήριξε τις ευρωπαϊκές κυρώσεις κατά της Μόσχας μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Έχει επίσης αμφισβητήσει ορισμένες αποφάσεις σχετικά με τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα. Στην πραγματικότητα, η Ουγγαρία μεσολάβησε για νέες συμφωνίες φυσικού αερίου με την Gazprom, τον ρωσικό ενεργειακό γίγαντα, τον Αύγουστο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμρι Ζελένσκι δήλωσε τον Νοέμβριο ότι μόλις έλαβε 2,5 δισ. ευρώ από την ΕΕ. "Μια ισχυρή συμβολή στη σταθερότητα της Ουκρανίας την παραμονή ενός δύσκολου χειμώνα", είπε, ενώ πρόσθεσε ότι τώρα "περιμένει την έγκριση 18 δισ. ευρώ" για το 2023.

