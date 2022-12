Βρετανία: Ενας νεκρός και περί τους 10 αγνοούμενοι από έκρηξη σε κτίριο στην νήσο Τζέρσεϊ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 14:38

Ενας νεκρός και "περί τους δέκα" αγνοούμενοι είναι ο προσωρινός απολογισμός της έκρηξη που σημειώθηκε στις 04.00 σε τριώροφο κτίριο κατοικιών κοντά στο λιμάνι της νήσου Τζέρσεϊ.

Ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας Ρόμπιν Σμιθ επιβεβαίωσε τον προσωρινό απολογισμό και παραδέχθηκε ότι ο αριθμός των νεκρών είναι πιθανόν να αυξηθεί.

Ο αρχηγός της αστυνομίας διευκρίνισε ότι η πυροσβεστική υπηρεσία είχε κληθεί επιτόπου πριν από την έκρηξη από κατοίκους του κτιρίου που ανέφεραν μυρωδιά φυσικού αερίου. Ωστόσο δεν σχολίασε το αίτιο της έκρηξης λέγοντας ότι θα διεξαχθεί έρευνα.

Ο Ρόμπιν Σμιθ δήλωσε ότι 20 ως 30 άτομα απομακρύνθηκαν από το κτίριο, ανάμεσά τους και δύο ελαφρά τραυματίες.

Το τριώροφο κτίριο έχει καταρρεύσει ολοσχερώς και συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοουμένων.

"Δεδομένων των διαστάσεων της καταστροφής, είναι δύσκολο να αποτιμηθεί με ακρίβεια ο αριθμός των αγνοουμένων", δήλωσε η επικεφαλής της κυβέρνησης της νήσου Τζέρσεϊ Κριστίνα Μουρ προσθέτοντας ότι οι έρευνες στα ερείπια μπορεί να διαρκέσουν αρκετές ημέρες.

At least six flats are believed to have been destroyed at Haut du Mont after an explosion in Jersey's capital, St Helier, just before 4am.

Latest updates: https://t.co/sFYt1wweCE pic.twitter.com/FkKCpI2exX