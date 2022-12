Αποφυλακίστηκε η Μπρίτνεϊ Γκράινερ σε ανταλλαγή κρατουμένων με τον "έμπορο του θανάτου" Β. Μπουτ

Ελεύθερη αφέθηκε στο πλαίσιο ανταλλαγής κρατουμένων η Αμερικανίδα μπασκετμπολίστρια Μπρίτνεϊ Γκράινερ, που είχε καταδικαστεί σε πολυετή φυλάκιση στη Ρωσία, όπως μεταδίδουν διεθνή ΜΜΕ και επιβεβαίωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Μπάιντεν.

Από πλευράς ΗΠΑ θα αφεθεί ελεύθερος ο Ρώσος λαθρέμπορος όπλων Βίκτορ Μπουτ, γνωστός ως "Έμπορος του Θανάτου".

Η Γκράινερ κρατούνταν στη Μόσχα μετά από καταδίκη της σε ποινή εννέα ετών για "λαθρεμπόριο ναρκωτικών", όταν βρέθηκαν στην κατοχή της αμπούλες ατμού με λάδι κάνναβης.

Η δύο φορές χρυσή Ολυμπιονίκης είχε συλληφθεί στις 17 Φεβρουαρίου σε αεροδρόμιο της Μόσχας, μια εβδομάδα προτού η Ρωσία αποστείλει στρατεύματα στην Ουκρανία και η υπόθεσή της εξετάστηκε στο πλαίσιο της επακόλουθης κρίσης στις σχέσεις Ουάσιγκτον - Μόσχας.

Σε ανάρτηση που έκανε ο Τζο Μπάιντεν αναφέρει ότι μίλησε με την Γκράινερ η οποία "είναι ασφαλής, είναι σε αεροπλάνο, είναι στο δρόμο για την πατρίδα".

Moments ago I spoke to Brittney Griner.



She is safe.

She is on a plane.

She is on her way home.