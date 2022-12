Bloomberg: Η αμερικανική καταστολή των παραβατών των ηλιακών δασμών θέτει σε κίνδυνο τις πράσινες φιλοδοξίες του Μπάιντεν

Η διαπίστωση της αμερικανικής κυβέρνησης ότι ορισμένοι Κινέζοι κατασκευαστές ηλιακής ενέργειας αποφεύγουν δασμούς δεκαετιών απειλεί να υπονομεύσει τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, αναφέρει το Bloomberg.



Ενώ ο νόμος-ορόσημο του προέδρου Τζο Μπάιντεν για το κλίμα έχει ήδη δώσει ώθηση στην αναζωογόνηση της εγχώριας παραγωγής καθαρής ενέργειας, οι ΗΠΑ εξακολουθούν να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τους εισαγόμενους ηλιακούς συλλέκτες. Και το προκαταρκτικό πόρισμα της εμπορικής έρευνας που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή από το Υπουργείο Εμπορίου θα μπορούσε να παγώσει τα προγραμματισμένα ηλιακά έργα σε εθνικό επίπεδο, εκθέτοντας τα εισαγόμενα πάνελ από τη Νοτιοανατολική Ασία σε δασμούς ύψους 254% ήδη από τον Ιούνιο του 2024.

Η αναταραχή θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τις πράσινες φιλοδοξίες του Μπάιντεν, συμπεριλαμβανομένης της προώθησής του για την απεξάρτηση του ηλεκτρικού τομέα της χώρας από τον άνθρακα έως το 2035. Η κίνηση αυτή θα μπορούσε να σημαίνει υψηλότερες τιμές για τα πάνελ και ενέχει τον κίνδυνο να καταπνίξει τις ηλιακές εγκαταστάσεις σε μια από τις μεγαλύτερες αγορές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον κόσμο. Αυτό θα έφερνε πίσω την παγκόσμια ώθηση για στροφή από τα ορυκτά καύσιμα σε καθαρότερες ενεργειακές εναλλακτικές λύσεις.

"Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό θα επιβραδύνει τις εγκαταστάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες", δήλωσε σε συνέντευξή του ο Tζόε Όσα, αναλυτής της Guggenheim Securities. "Οι προγραμματιστές έργων θα πρέπει να εξετάσουν πιο ολιστικά την αλυσίδα εφοδιασμού τους και να εξετάσουν πράγματα όπως η γεωπολιτική και τα ανθρώπινα δικαιώματα - όχι τι είναι φθηνότερο".

Το Υπουργείο Εμπορίου ανέφερε στο αρχικό του πόρισμα ότι ορισμένοι κινέζοι κατασκευαστές ηλιακών συστημάτων είχαν αποφύγει τους δασμούς αντιντάμπινγκ και τους αντισταθμιστικούς δασμούς δεκαετιών, ολοκληρώνοντας πάνελ στην Καμπότζη, την Ταϊλάνδη, τη Μαλαισία και το Βιετνάμ. Η υπηρεσία συνεχίζει την έρευνά της, η οποία προορίζεται να είναι οιονεί δικαστική και απαλλαγμένη από πολιτικές παρεμβάσεις, με την τελική απόφαση να αναμένεται τον Μάιο.

"Ένας δίκαιος και ισότιμος χώρος ανταγωνισμού είναι κρίσιμος καθώς οι εταιρείες ξεκινούν σημαντικά σχέδια επέκτασης", δήλωσε ο Μάικ Καρ εκτελεστικός διευθυντής του Solar Energy Manufacturers for America Coalition.

Αν και επικρίθηκε από τους κατασκευαστές ηλιακών συστημάτων και ορισμένες ομάδες υπεράσπισης, η απόφαση ήταν στενότερη σε πεδίο εφαρμογής από ό,τι περίμεναν ορισμένοι. Οι εταιρείες που δεν προσδιορίστηκαν συγκεκριμένα από το εμπόριο - αλλά έχουν δραστηριότητες στις τέσσερις χώρες - μπορούν να αποφύγουν τους νέους δασμούς πιστοποιώντας επίσημα ότι τα προϊόντα τους "δεν κατασκευάζονται με τη χρήση πλακιδίων που παράγονται στην Κίνα".

Παρόλα αυτά, η κίνηση του αμερικανικού οργανισμού εισάγει ένα ακόμη εμπόδιο για μια αλυσίδα εφοδιασμού που εξακολουθεί να ταλανίζεται από τα εμπόδια που σχετίζονται με το Covid. Οι κατασκευαστές ηλιακών συστημάτων αναμένουν υψηλότερο διοικητικό κόστος ως αποτέλεσμα, πλήττοντας την ανταγωνιστικότητά τους έναντι άλλων πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου του φυσικού αερίου.

Το πόρισμα δημιουργεί επίσης νέες προκλήσεις για την κυβέρνηση Μπάιντεν, η οποία προσπαθεί να εξισορροπήσει δύο συχνά ανταγωνιστικούς στόχους: να ενισχύσει τις εγκαταστάσεις καθαρής ενέργειας που εξαρτώνται από τις εισαγωγές και ταυτόχρονα να προσπαθήσει να αναζωογονήσει την εγχώρια παραγωγή.

Το εμπόριο ξεχώρισε τέσσερις κατασκευαστές που αρχικά διαπιστώθηκε ότι απέφυγαν τους δασμούς αντιντάμπινγκ και τους αντισταθμιστικούς δασμούς στην Κίνα ολοκληρώνοντας την κατασκευή στην περιοχή: BYD (H.K.) Co. Ltd. στην Καμπότζη, Canadian Solar Inc. στην Ταϊλάνδη, Trina Solar Science & Technology στο Βιετνάμ και Vina Solar Technology Co. στο Βιετνάμ, μονάδα της Longi Green Energy Technology Co.

Η Longi, η μεγαλύτερη εταιρεία ηλιακής ενέργειας στον κόσμο, ανέφερε σε δήλωση που έστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Bloomberg ότι το πόρισμα δεν θα επηρεάσει τις δραστηριότητές της ούτε θα αλλάξει τα σχέδιά της για την αμερικανική αγορά. Οι εκπρόσωποι των άλλων εταιρειών δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχόλια. Άλλες 22 εταιρείες θεωρήθηκαν επίσης ότι παρακάμπτουν τους δασμούς επειδή δεν συνεργάστηκαν με την έρευνα.

Εάν το αρχικό πόρισμα οριστικοποιηθεί, οι ΗΠΑ θα αρχίσουν να εισπράττουν καταθέσεις μετρητών ύψους 254% για τις επηρεαζόμενες εισαγωγές από τις 6 Ιουνίου 2024, αν και οι περισσότερες εταιρείες θα υπόκεινται σε συντελεστές κάτω του 35%.

Οι επιπτώσεις θα γίνουν αισθητές πολύ πριν λήξει το μορατόριουμ των δασμών, διότι "οι εταιρείες ηλιακής ενέργειας λαμβάνουν τώρα κρίσιμες αποφάσεις προμήθειας για το 2024", δήλωσε ο JC Sandberg, προσωρινός επικεφαλής της Αμερικανικής Ένωσης Καθαρής Ενέργειας.

Ο Μπάιντεν προσπάθησε προηγουμένως να αμβλύνει το πλήγμα παγώνοντας τους νέους δασμούς για τις επηρεαζόμενες εισαγωγές ηλιακής ενέργειας μέχρι τον Ιούνιο του 2024, αλλά δεν είναι σαφές ότι το μορατόριουμ θα επιβιώσει από πιθανό νομικό έλεγχο. Και οι αναλυτές τόνισαν ότι η αγορά των ΗΠΑ είναι πιθανό να παραμείνει σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένη από τις εισαγωγές ηλιακής ενέργειας ακόμη και μετά από αυτό το σημείο.

"Η εγχώρια κατασκευή δεν είναι πιθανό να αντισταθμίσει την προσφορά από το εξωτερικό", δήλωσε σε συνέντευξή του ο Timothy Fox, αναλυτής της ClearView Energy Partners. "Δεν μπορείτε να κατασκευάσετε μια μονάδα χωρίς εισροές, και αυτές προέρχονται από το εξωτερικό".