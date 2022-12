Politico: Το ΝΑΤΟ προετοιμάζεται για κυβερνοπόλεμο - Συγκέντρωση επαγγελματιών στο Ταλίν για ειδική άσκηση επίθεσης

Για το σοβαρό ενδεχόμενο ενός κυβερνοπόλεμου, προετοιμάζεται το ΝΑΤΟ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, και μάλιστα υπήρξε συνάντηση στο Ταλίν της Εσθονίας επαγγελματιών του διαδικτύου, ώστε να προετοιμαστούν.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Politico, το σενάριο κυβερνοπολέμου είναι υπαρκτό για όλα τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ και τους συμμάχους τους, μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία. Από την πρώτη στιγμή σε αυτόν τον πόλεμο έχουν μπει και Ρώσοι χάκερ που δυσχεραίνουν τους Ουκρανούς.

"Είναι προφανές ότι αυτά τα πράγματα συμβαίνουν στην πραγματικότητα”, είναι τα λόγια του συνταγματάρχη Μπέρντ Χάνσεν, του επικεφαλής του τμήματος κυβερνοχώρου στη Συμμαχική Διοίκηση Μετασχηματισμού του ΝΑΤΟ.

More than 1,000 cyber professionals in NATO members and its allies across the globe participated in an exercise this week to test and strengthen cyber defenseshttps://t.co/XYgRxXgkN5