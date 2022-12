Ουκρανία: Συνελήφθησαν άτομα που επιχείρησαν να κλέψουν τοιχογραφία του Μπάνκσι

Οι αρχές στο Κίεβο συνέλαβαν ομάδα ανθρώπων που προσπάθησαν να κλέψουν μια τοιχογραφία του διάσημου καλλιτέχνη γκράφιτι Μπάνκσι, από τον τοίχο ενός κτιρίου που έχει υποστεί ζημιές από ρωσικούς βομβαρδισμούς.

Η τοιχογραφία, η οποία δείχνει μια γυναίκα να φορά μάσκα αερίων και να κρατάει πυροσβεστήρα, "αποκόπηκε από τους επιτιθέμενους" δήλωσε ο επικεφαλής του αστυνομικού τμήματος του Κιέβου, Andrey Nebitov, στο Telegram.

"Μια ομάδα ανθρώπων απέκοψε το έργο του παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνη και προσπάθησε να το μεταφέρει χρησιμοποιώντας ξύλινες σανίδες και πολυαιθυλένιο, αλλά υπέπεσε στην αντίληψη της αστυνομίας και των δυνάμεων ασφαλείας", είπε ο Nebitov.

Graffiti by British artist Banksy, a supporter of Ukrainian nationalism, was cut from the wall in Hostomel, Kyiv region. Ukrainian media write that the suspects have already been detained. pic.twitter.com/yrCtIigmAk