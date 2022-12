Η Tesla παρέδωσε το πρώτο ηλεκτρικό Semi truck πέντε χρόνια μετά την αρχική ανακοίνωσή του

Η Tesla προχώρησε στην πρώτη παράδοση του ηλεκτρικού Semi truck, ένα σημαντικό ορόσημο για την αυτοκινητοβιομηχανία περισσότερα από πέντε χρόνια μετά την παρουσίαση του οχήματος.

"Αν θέλετε το πιο κακόγουστο φορτηγό στο δρόμο, αυτό είναι", δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Έλον Μασκ την Πέμπτη στο εργοστάσιο μπαταριών της Tesla κοντά στο Ρίνα της Νεβάδα. Ο ίδιος ολοκλήρωσε την εκδήλωση παράδοσης με την παράδοση των καρτών-κλειδιών σε δύο στελέχη της PepsiCo Inc. Οι πρώτες παραδόσεις θα γίνουν στο εργοστάσιο της θυγατρικής της PepsiCo, Frito-Lay στο Μοντέστο της Καλιφόρνια, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Ενώ τα επιβατικά αυτοκίνητα έχουν τη μερίδα τους λέοντος του ενδιαφέροντος των καταναλωτών, η μετάβαση των μεγάλων επαγγελματικών οχημάτων στην ηλεκτροκίνηση είναι ζωτικής σημασίας για τη μετάβαση σε πιο βιώσιμες μεταφορές. Η Tesla εκτιμά ότι ενώ τα επαγγελματικά φορτηγά αποτελούν μόλις το 1% των οχημάτων των ΗΠΑ, ευθύνονται για το 20% των εκπομπών από οχήματα.

Η Tesla έχει σχεδιάσει το Semi γύρω από τον οδηγό, με κεντρική θέση καθίσματος, χώρο για να σηκώνεται και άφθονο αποθηκευτικό χώρο. Η εταιρεία έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα από μια διαδρομή επίδειξης 805 χιλιομέτρων που μετέφερε πλήρες φορτίο από το εργοστάσιό της στο Φρεμόντ στο Σαν Ντιέγκο με μία φόρτιση.

Για τη γρήγορη αναπλήρωση της μπαταρίας του Semi, η Tesla ανέπτυξε ένα υδρόψυκτου καλωδίου ικανό για φόρτιση ενός μεγαβάτ. Ο Μασκ δήλωσε ότι η τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί στους υπερφορτιστές της εταιρείας το επόμενο έτος θα χρησιμοποιηθεί και για το επερχόμενο Cybertruck.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας παρουσίασης των αποτελεσμάτων της Tesla, ο Μασκ δήλωσε ότι η εταιρεία στοχεύει στην παραγωγή 50.000 Semi για τη Βόρεια Αμερική το 2024.

Ο CEO της Tesla φαίνεται να έχει βγάλει το προϊόν από την αφάνεια μετά την ψήφιση του νόμου για τη μείωση του πληθωρισμού, ο οποίος καθιστά διαθέσιμες φορολογικές πιστώσεις ύψους έως και 40.000 δολαρίων για τα επαγγελματικά οχήματα. Ο Μασκ δεν συζήτησε τον όγκο παραγωγής ή την τιμολόγηση το βράδυ της Πέμπτης.

Μεγάλες εταιρείες οι οποίες χρησιμοποιούν στόλους οχημάτων, όπως η PepsiCo, η Walmart Inc., η Meijer Inc. και η J.B. Hunt Transport Services Inc. ήταν μεταξύ των εταιρειών που έκαναν μη δεσμευτικές κρατήσεις για το Semi από το 2017.

Η Tesla θα κάνει δοκιμαστικές διαδρομές με το Semi, το οποίο θα βάλει να μεταφέρει φορτία μεταξύ των εργοστασίων της εταιρείας στη Νεβάδα και την Καλιφόρνια, ώστε οι μηχανικοί να μπορούν να βελτιώνουν συνεχώς το προϊόν, δήλωσε ο Νταν Πρίστλεϊ, υπεύθυνος προγράμματος για το Semi.