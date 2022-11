Τανκς και τεθωρακισμένα στους δρόμους κινεζικών πόλεων - Διεθνή ΜΜΕ: Φόβοι για "νέα πλατεία Τιενανμέν"

Φόβους για "νέα πλατεία Τιενανμέν" στην Κίνα εκφράζουν διεθνή ΜΜΕ, μετά τις εικόνες που καταγράφονται από το βράδυ της Δευτέρας και δείχνουν τανκς και τεθωρακισμένα να κινούνται σε κεντρικούς δρόμους πόλεων.

Τα πλάνα φέρνουν μνήμες από τη σφαγή στην πλατεία Τιενανμέν το 1989, όταν εκατοντάδες Κινέζοι διαδηλωτές σκοτώθηκαν από στρατιώτες με τανκς.

Ο Σι Τζινπίνγκ φέρεται να έδωσε εντολή προκειμένου να βγει ο στρατός στους δρόμους, επιχειρώντας με τον φόβο να "σπάσει" το ηθικό και να διαλύσει τις αντιδράσεις των πολιτών για την αυστηρή καραντίνα λόγω κρουσμάτων κορονοϊού.

Η καταστολή εναντίον των διαδηλωτών έχει ενταθεί, με τους αστυνομικούς να συμπλέκονται με πολίτες προτού τους απομακρύνουν από τα σημεία όπου διαδηλώνουν. με τους διαδηλωτές πριν τους σύρουν μακριά.

There were tanks spotted tonight in Xuzhou city in China, this is very unsettling. pic.twitter.com/ef4g8brdAS