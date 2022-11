Κάτω του 50% όσοι αυτοπροσδιορίζονται ως "χριστιανοί" σε Αγγλία-Ουαλία - To 37,2% δηλώνουν άθρησκοι

Οι πολίτες Αγλλίας και Ουαλίας οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται ως χριστιανοί υποχώρησαν κάτω του 50% για πρώτη φορά από τότε που τηρούνται σχετικά στοιχεία, όπως διεφάνη από όσα ανακοίνωσε το Γραφείο Εθνικών Στατιστικών Στοιχείων του Ηνωμένου Βασιλείου, μεταδίδει το πρακτορείο Bloomberg.

Μόλις το 46,2% των πολιτών σε Αγγλία και Ουαλία δηλώνουν χριστιανοί, έναντι 59,3% το 2011. Εκείνοι οι οποίοι δηλώνουν άθρησκοι ξεπερνούν το 37%, ενώ κινούνταν περί το 25% μία δεκαετία νωρίτερα.

Οι αυξήσεις ποσοστών για άλλα θρησκεύματα είναι αμελητέες: όσοι αυτοπροσδιορίζονται ως μουσουλμάνοι φθάνουν το 6,5% (από 4,9%), ενώ όσοι δηλώνουν ινδουιστές (όπως ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Ρίσι Σούνακ) αντιστοιχούν στο 1,7% του πληθυσμού Αγγλίας και Ουαλίας, έναντι 1,5% μια δεκαετία νωρίτερα.

