Λονδίνο: Η σύλληψη του δημοσιογράφου του BBC στην Κίνα προκαλεί σοκ

Η σύλληψη στην Κίνα ενός δημοσιογράφου του BBC, ο οποίος κάλυπτε τις διαμαρτυρίες εναντίον της κινεζικής πολιτικής της μηδενικής Covid, "προκαλεί σοκ και είναι απαράδεκτη", δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του βρετανού πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ.

Η Βρετανία θα εκφράσει της ανησυχίες της στην Κίνα για την απάντηση των κινεζικών αρχών στις διαμαρτυρίες, ενώ ταυτόχρονα η βρετανική κυβέρνηση θα συνεχίσει να επιδιώκει εποικοδομητικές σχέσεις με τη χώρα σε άλλα θέματα, δήλωσε ο εκπρόσωπος.

"Θα συνεχίσουμε να εκθέτουμε σε όλα τα επίπεδα της κινεζικής κυβέρνησης τις ανησυχίες μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο μιας ειλικρινούς και εποικοδομητικής σχέσης", πρόσθεσε.

"Η σύλληψη αυτού του δημοσιογράφου, ο οποίος έκανε απλώς τη δουλειά του, προκαλεί σοκ και είναι απαράδεκτη. Οι δημοσιογράφοι πρέπει να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους χωρίς να εκφοβίζονται", τόνισε.

#China : BBC ‘extremely concerned’about treatment of journalist Ed Lawrence who was arrested & handcuffed while covering protests in #Shanghai , held for several hours & later released #乌鲁木齐 pic.twitter.com/YegNzihpNU