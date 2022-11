Ταϊβάν: Ο δισέγγονος του Τσιανγκ Κάι Σεκ νέος δήμαρχος της Ταϊπέι

Ο δισέγγονος του Τσιανγκ Κάι-σεκ ήταν ο νικητής στην κούρσα για τη δημαρχία της πρωτεύουσας της Ταϊβάν, καθώς το κυβερνών κόμμα υπέστη μια ηχηρή ήττα στις τοπικές εκλογές σε όλο το νησί, λίγο περισσότερο από ένα χρόνο πριν από την εκλογή νέου προέδρου, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Ο 43χρονος Τσιανγκ Γουάν-αν του αντιπολιτευόμενου Κουομιτάνγκ (KMT) θα γίνει ο νεότερος δήμαρχος της Ταϊπέι, μια θέση που μπορεί να χρησιμεύσει και ως εφαλτήριο για την προεδρία.

"Τα καταφέραμε", είπε σε ένα πλήθος αρκετών χιλιάδων ανθρώπων έξω από τα κεντρικά γραφεία της προεκλογικής του εκστρατείας το βράδυ του Σαββάτου. Στις σύντομες δηλώσεις του δεν αναφέρθηκε στην υποβόσκουσα ένταση μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας για την αυτονομία του αυτοδιοικούμενου νησιού.

It's official -- KMT's Chiang Wan-an gives victory speech as the next mayor of Taipei, the youngest person to hold the post. pic.twitter.com/waypNNNg43