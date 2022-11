Μαύρη τρύπα στον χάρτη η Ουκρανία μετά τους ρωσικούς βομβαρδισμούς - Αποκαλυπτικές δορυφορικές φωτό της NASA

Σε αγώνα δρόμου για την αποκατάσταση των ζημιών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης και τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, και ειδικότερα της περιοχές πρωτεύουσας, επιδίδονται οι ουκρανικές αρχές. Το Κίεβο είναι κατά τα δύο τρίτα βυθισμένο στο σκοτάδι μετά τις τελευταίες αεροεπιδρομές της Ρωσίας με στόχο να πλήξουν τη λειτουργία των βασικών υποδομών της χώρας όπου επικρατούν ήδη πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Εκατομμύρια άνθρωποι αντιμετωπίζουν έκτακτες διακοπές στην ηλεκτροδότηση τις τελευταίες εβδομάδες. Οι δορυφορικές φωτογραφίες της ΝΑΣΑ που δόθηκαν στη δημοσιότητα το τελευταίο 24ωρο δείχνουν το εύρος των προβλημάτων.

Σε συνέντευξή του στους Financial Times, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε ότι η νέα στρατηγική της Μόσχας να βυθίσει τη χώρα του στο σκοτάδι, δεν θα μειώσει την αποφασιστικότητά τους ενώ τόνισε ότι θα ενταθούν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ουκρανών καθώς "πρέπει να ανακτήσουμε όλα μας τα εδάφη γιατί πιστεύω ότι το πεδίο της μάχης είναι ο τρόπος όταν δεν υπάρχει διπλωματία".

"Δεν​​​​​​ θα υπάρξει μόνιμη λύση στον πόλεμο εάν η Ρωσία δεν αποσυρθεί από όλα τα εδάφη που κατείχε", τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος.

"Είναι ένας πόλεμος ισχύος, αντοχής, στόχος είναι να φανεί ποιος είναι πιο δυνατός", δήλωσε ο Ζελένσκι στη συνέντευξη που δημοσιεύθηκε σήμερα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η τοποθέτηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για την χερσόνησο της Κριμαίας που προσαρτήθηκε παράνομα από τη Ρωσία το 2014: "Καταλαβαίνω ότι όλοι είναι μπερδεμένοι με την κατάσταση και το τι θα συμβεί στην Κριμαία. Εάν κάποιος είναι έτοιμος να μας προσφέρει έναν τρόπο για την παύση της κατοχής της Κριμαίας με μη στρατιωτικά μέσα, θα είμαι υπέρ", είπε ο Ζελένσκι. "Εάν η λύση δεν περιλαμβάνει παύση της κατοχής και η Κριμαία παραμείνει μέρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, κανείς δεν πρέπει να σπαταλήσει το χρόνο του σε αυτό. Είναι χάσιμο χρόνου".

