Ουκρανία: Ο Βρετανός ΥΠΕΞ υποσχέθηκε περαιτέρω βοήθεια προς την Ουκρανία κατά την επίσκεψή του στο Κίεβο

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 13:11

Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Τζέιμς Κλέβερλι επισκέφθηκε σήμερα την Ουκρανία όπου συνάντησε τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ανακοίνωσε νέα βοήθεια προς τους Ουκρανούς "στον αγώνα τους".

Κατά την επίσκεψή του, έξι ημέρες έπειτα από αυτήν του Βρετανού πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ, ο Κλέβερλι ανακοίνωσε την παράδοση επιπλέον 24 ασθενοφόρων και άλλα τρία εκατομμύρια στερλίνες ως βοήθεια για την ανακατασκευή υποδομών.

Ο Κλέβερλι συνάντησε στο Κίεβο τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον επικεφαλής της διπλωματίας Ντμίτρο Κουλέμπα.

"Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι δίπλα στην Ουκρανία", δήλωσε ο Κλέβερλι σύμφωνα με ανακοίνωση της βρετανικής κυβέρνησης.

President @ZelenskyyUa, the UK is supporting you with action - not just words.



I made you that promise today. The UK intends to keep it. pic.twitter.com/n8C6kGLXsJ