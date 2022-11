Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερψήφισε τον χαρακτηρισμό της Ρωσίας ως "κράτους-χορηγού της τρομοκρατίας"

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε κατά πλειοψηφία την Τετάρτη τον χαρακτηρισμό της Ρωσίας ως "κράτους-χορηγού της τρομοκρατίας", όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Η πλειοψηφία των ευρωβουλευτών καλεί έτσι την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα 27 κράτη-μέλη της να αναπτύξουν νομικό πλαίσιο κυρώσεων κατά του ρωσικού καθεστώτος.

Το κεντροδεξιό Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (EPP), το οποίο διαθέτει τη μεγαλύτερη ευρωκοινοβουλευτική ομάδα (από την Ελλάδα συμμετέχει σε αυτό η ΝΔ) χαιρέτισε την απόφαση.

#Breaking



The European Parliament just adopted a resolution on recognising Russia as a state sponsor of terrorism.



MEPs call on the EU and its Member States to develop an EU legal framework which will sanction the Russian regime.



Read our thread 🧵👇 #EPlenary pic.twitter.com/EvtX1OQVZp