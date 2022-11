Anadolu: O Λευκός Οίκος αναγνωρίζει τρομοκρατική απειλή στα νότια σύνορα της Τουρκίας

Εδώ και αρκετούς μήνες ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αποζητά την άδεια των ΗΠΑ και της Ρωσίας για μία εισβολή στη Συρία, η οποία θα ολοκληρώσει το σχέδιό του να ελέγξει μια τεράστια περιοχή, αποκόπτοντας τους Κούρδους από το να δημιουργήσουν συμπαγές μέτωπο στα νότια και ανατολικά του σύνορα.

Με αφορμή την επιδρομή στη Συρία (που βαφτίστηκε "αιχμή του ξίφους"), κατά την οποία τα τουρκικά μαχητικά F-16 χρησιμοποίησαν τον ελεγχόμενο από τις ΗΠΑ και τη Ρωσία εναέριο χώρο για να πλήξουν τους Κούρδους τους οποίους κατέδειξαν ως υπαιτίους για τη βομβιστική επίθεση στη Μεγάλη Οδό του Πέραν της Κωνσταντινούπολης, ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Τζον Κίρμπι δήλωσε πως:

"Η Τουρκία συνεχίζει να υφίσταται μια νόμιμη τρομοκρατική απειλή, ιδιαίτερα στον νότο της (Β. Συρία). Σίγουρα έχουν κάθε δικαίωμα να υπερασπιστούν τον εαυτό τους και μετά τους πολίτες τους", δήλωσε ο Τζον Κίρμπι σε τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του τουρκικού πρακτορείου Anadolu, μια δήλωση την οποία ο Ερντογάν αναμένεται να εκλάβει ως "πράσινο φως" για να εξαπολύσει την επίθεση στο έδαφος της Συρίας.

